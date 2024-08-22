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محكمة فرنسية تدين ابن الـ12 سنة... ما علاقة الأعمال الإرهابية؟

منوعات
2024-08-22 | 06:47
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محكمة فرنسية تدين ابن الـ12 سنة... ما علاقة الأعمال الإرهابية؟
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محكمة فرنسية تدين ابن الـ12 سنة... ما علاقة الأعمال الإرهابية؟

محكمة فرنسية تدين ابن الـ12 سنة... ما علاقة الأعمال الإرهابية؟

دانت محكمة في شرق فرنسا طفلا يبلغ من العمر 12 عاما بتهمة "تمجيد أعمال إرهابية" بعدما شاهد مئات مقاطع الفيديو الجهادية ونشر بعضها.

وقال المدعي العام في مونبيليار بول إدوار لالوا في مؤتمر صحافي إن الطفل سجّل أكثر من 1700 مقطع فيديو لدعاية أو مجازر ذات طبيعة جهادية.

ولفت إلى أن الطفل شارك هذه المقاطع عبر رسائل مشفّرة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وفي ختام جلسة مغلقة أمام قاضي الأحداث، أقرّ الطفل بأنه كان مهتما بالإسلام، وأنّ قنوات نقاش على غرار تلك التي توفرها منصتا ديسكورد وتلغرام نمّت توجّهه هذا.

وأوضح المدعي العام أنّ الطفل "شارك في نقاشات تنطوي على تطرف إسلامي وأوضح لنا مرارا أنه تم تجنيده".

وفي حين اعتبر المدعي العام أنّ الطفل كان "مؤيدا لأعمال إرهابية وكان قادرا على التحريض على ارتكاب أفعال كتلك"، أشار القاضي إلى وجود نقاط ضعف نفسية جعلته "أرضا خصبة مؤاتية ليكون منخرطا في ظاهرة تطرف".

وكان الطفل يعاني من اضطرابات في النمو، لا سيما التأخر اللغوي، ووفق المدعي العام فقد واجه الطفل "صعوبات في التكيّف في المدرسة" وعانى من "الوحدة".

وستُقام جلسة النطق بالحكم وإصدار العقوبة بحقه في غضون سبعة أشهر، لكن نظرا لصغر سنه، لا يواجه عقوبة بالحبس بل إجراءات تعليمية توجيهية، وهو حاليا في منشأة تعنى بهذا الأمر.

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