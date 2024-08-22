في جنوب إفريقيا... حديقة وطنية تطلق سراح آخر فيل لديها

في جنوب إفريقيا... حديقة وطنية تطلق سراح آخر فيل لديها



أُطلِق هذا الأسبوع سراح آخر فيل من حديقة جنوب إفريقيا الوطنية للحيوانات في بريتوريا، وتُرك حرا في محمية طبيعية، على ما أعلنت مؤسسة للدفاع عن الحياة البرية.



وأُخرج الفيل البالغ 42 عاما، ويدعى تشارلي، من حديقة الحيوانات، ونُقِل إلى محمية في مقاطعة ليمبوبو حيث أطلقت مؤسسة "إي إم إس" سراحه الاثنين.



وتدعو المنظمة غير الحكومية حديقة الحيوانات الأخرى الوحيدة في جنوب إفريقيا التي تضم أفيالا، في جوهانسبرغ، إلى أن تحذو حذو نظيرتها في بريتوريا.



وأوضحت المؤسسة في بيان أن هذه الخطوة ثمرة سنوات من المفاوضات مع حكومة جنوب إفريقيا التي تلقت معلومات علمية تفيد بأن الأفيال تعاني في حدائق الحيوانات.



وأُسِرَ تشارلي من قطيعه في زيمبابوي عندما كان عمره نحو عامين، وبيعَ إلى فرقة سيرك، قبل إيداعه حديقة بريتوريا للحيوانات عام 2001، بحسب المصدر نفسه.



وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة ميشيل بيكوفر لوكالة فرانس برس إن "العلم يُظهر أن الأفيال (...) يجب ألا تكون في الأَسر".



واشارت بيكوفر إلى أن "مفاوضات تُجرى مع بلدية جوهانسبرغ" في ما يتعلق بثلاثة أفيال تضمّها حديقة الحيوانات التابعة لها.