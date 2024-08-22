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"كلما مشيت تهت أكثر"... ذهب مع إخوته ولم يعد: طفل فُقد لـ 4 أيام في الغابة: "هذا ما كنت أفعله كي لا أموت"!

منوعات
2024-08-22 | 13:31
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&quot;كلما مشيت تهت أكثر&quot;... ذهب مع إخوته ولم يعد: طفل فُقد لـ 4 أيام في الغابة: &quot;هذا ما كنت أفعله كي لا أموت&quot;!
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"كلما مشيت تهت أكثر"... ذهب مع إخوته ولم يعد: طفل فُقد لـ 4 أيام في الغابة: "هذا ما كنت أفعله كي لا أموت"!

عُثر على طفل يبلغ ستة أعوام كان مفقودا منذ أربعة أيام حيا في غابة بمنطقة جبلية بشمال فيتنام، على ما أفادت الشرطة الخميس.

وأُبلِغ عن اختفاء لام السبت عندما لم يعد مع إخوته من احتفال عائلي في مقاطعة ين باي الشمالية.

وقال مسؤول الشرطة لوكالة فرانس برس "قيل لنا إن الصبي متعب. لقد أعطوه شيئا ليأكله وأجروا له فحوصا صحية. إنه بخير الآن".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن رجلاً سمع بكاء ووجد الصبي المنهك في الغابة، مغطى بالطين، جالسا وسط شجيرة كسافا.

ووفقا لوسائل الإعلام نفسها، أوضح لام أنه ضل طريقه في الغابة، وأنه كلما مشى أكثر، تاهَ أكثر. وقال إنه من أجل البقاء على قيد الحياة، كان يشرب الماء من جدول ويقطف أوراق الشجر والفواكه البرية.

وأعربت والدة لام، لي ثي فاي في تصريح لموقع "فيتنام نت" الإخباري عن ارتياحها، وقالت "كنت سعيدة جدا لأن طفلي عاد حيا. وبكيت لأنه بدا أنحف وأضعف مما كان عليه قبل اختفائه".

وقال شرطي رفض الافصاح عن اسمه في تصريح لوكالة فرانس برس إن الشرطة في بلدة لام جيانغ بدأت عملية بحث بعد اختفاء الطفل، وأفرغت مثلا إحدى البرك من المياه خشية أن يكون الصبي سقط فيها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أكثر من 200 شخص شاركوا في عملية البحث.
 
 

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