الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد أن علق 22 ساعة في شباك صيد وعوامات في ميناء سيدني... هكذا تم إنقاذ حوت أحدب
منوعات
2024-08-23 | 04:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد أن علق 22 ساعة في شباك صيد وعوامات في ميناء سيدني... هكذا تم إنقاذ حوت أحدب
أُنقذ حوت أحدب الجمعة بعدما أمضى 22 ساعة عالقا في شباك صيد وعوامات في مرفأ سيدني.
وكانت أجهزة الإنقاذ في أكبر مدينة في أستراليا تلقّت مكالمة هاتفية بعد ظهر الخميس تفيد بوجود حوت عالق بين شباك، فاطلقت إجراءات لمساعدته.
وتوقّفت عمليات الإنقاذ ليل الخميس وفجر الجمعة، فيما تعقّب عناصر الإنقاذ الحوت في قارب مطاطي واستخدموا معدات معيّنة لمنعه من الحركة خلال سحبته.
وأُنقذ الحوت قبل وقت قصير من ظهر الجمعة (02,00 بتوقيت غرينتش)، وسرعان ما سبح بعيدا في البحر.
ووصفت جيسيكا فوكس من منظمة الأبحاث المتعلقة بالحيتانيات وحفظها في أستراليا الجهود المبذولة لإنقاذ الحوت بـ"المذهلة".
وقالت لوكالة فرانس برس "من الشائع أن يدخل حوت إلى ميناء سيدني، فعادة ما تُرصد رؤوسها بين الحين والآخر، لكن من النادر جدا أن يعلق حوت داخل الشباك والعوامات في الميناء".
وكان يتم لعقود اصطياد الحوت الأحدب الذي يحظى بشعبية كبيرة بسبب لحومه وجلوده ودهنه، وكان على وشك الانقراض حتى إقرار تدابير حماية دولية عام 1965.
وفي مرحلة ما، لم يبق في أستراليا سوى 1500 حوت أحدب، بينما يتجاوز عددها راهنا أربعة آلاف، وقد أزيل هذا الحيوان البحري مُذّاك من قائمة الأنواع المهددة بالانقراض في أستراليا.
آخر الأخبار
منوعات
وعوامات
ميناء
سيدني...
إنقاذ
التالي
خلال انتظاره محاكمته بتهمة الاغتصاب والاتجار بالبشر... قرار قضائي جديد صدر بحقه: أندرو تيت قيد الإقامة الجبرية!
"كلما مشيت تهت أكثر"... ذهب مع إخوته ولم يعد: طفل فُقد لـ 4 أيام في الغابة: "هذا ما كنت أفعله كي لا أموت"!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-07-21
أدرعي: هكذا شنت طائراتنا الحربية الغارات على أهداف الحوثيين في ميناء الحديدة (فيديوهات)
أخبار دولية
2024-07-21
أدرعي: هكذا شنت طائراتنا الحربية الغارات على أهداف الحوثيين في ميناء الحديدة (فيديوهات)
0
فنّ
08:30
في عيدها الـ39... الـLBCI تستذكر عائلة "فاميليا" وأبطالها: هكذا أصبحوا! (صور)
فنّ
08:30
في عيدها الـ39... الـLBCI تستذكر عائلة "فاميليا" وأبطالها: هكذا أصبحوا! (صور)
0
فنّ
06:00
"خطوة حب": هل تذكرون أول تجربة تمثيلية لنادين نسيب نجيم عبر شاشة الـ LBCI؟... هكذا بدت! (صور)
فنّ
06:00
"خطوة حب": هل تذكرون أول تجربة تمثيلية لنادين نسيب نجيم عبر شاشة الـ LBCI؟... هكذا بدت! (صور)
0
فنّ
04:00
هل تذكرون أول حلقة من برنامج "ستار أكاديمي"؟... هكذا أبهرت هيلدا خليفة الجمهور بجمالها وأسلوبها الراقي (فيديو)
فنّ
04:00
هل تذكرون أول حلقة من برنامج "ستار أكاديمي"؟... هكذا أبهرت هيلدا خليفة الجمهور بجمالها وأسلوبها الراقي (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
05:22
"الحرية ليست مجانية"... نجم "يوتيوب" كريس ماست ليست عزلَ وكلاءه للدفاع عن نفسه خلال محاكمته
منوعات
05:22
"الحرية ليست مجانية"... نجم "يوتيوب" كريس ماست ليست عزلَ وكلاءه للدفاع عن نفسه خلال محاكمته
0
منوعات
04:55
خلال انتظاره محاكمته بتهمة الاغتصاب والاتجار بالبشر... قرار قضائي جديد صدر بحقه: أندرو تيت قيد الإقامة الجبرية!
منوعات
04:55
خلال انتظاره محاكمته بتهمة الاغتصاب والاتجار بالبشر... قرار قضائي جديد صدر بحقه: أندرو تيت قيد الإقامة الجبرية!
0
منوعات
13:31
"كلما مشيت تهت أكثر"... ذهب مع إخوته ولم يعد: طفل فُقد لـ 4 أيام في الغابة: "هذا ما كنت أفعله كي لا أموت"!
منوعات
13:31
"كلما مشيت تهت أكثر"... ذهب مع إخوته ولم يعد: طفل فُقد لـ 4 أيام في الغابة: "هذا ما كنت أفعله كي لا أموت"!
0
منوعات
13:18
العثور على ثاني أكبر ماسة في العالم وهذه مواصفاتها! (صورة)
منوعات
13:18
العثور على ثاني أكبر ماسة في العالم وهذه مواصفاتها! (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2024-08-22
بوصلة الحرب إلى الشمال.. ويوم المواجهات على طاولة الحسابات والقرارات (اللواء)
صحف اليوم
2024-08-22
بوصلة الحرب إلى الشمال.. ويوم المواجهات على طاولة الحسابات والقرارات (اللواء)
0
أخبار لبنان
03:38
رئيس المؤسسة المارونية للإنتشار: قسم كبير من اللبنانيين هاجر بسبب إنجازاتكم التي تفتخرون بها
أخبار لبنان
03:38
رئيس المؤسسة المارونية للإنتشار: قسم كبير من اللبنانيين هاجر بسبب إنجازاتكم التي تفتخرون بها
0
آخر الأخبار
07:11
مسيرة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة عيترون
آخر الأخبار
07:11
مسيرة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة عيترون
0
أمن وقضاء
10:38
قوى الأمن توضح: هذا ما حصل يوم أمس في سجن القبّة - طرابلس
أمن وقضاء
10:38
قوى الأمن توضح: هذا ما حصل يوم أمس في سجن القبّة - طرابلس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:39
الوفود المفاوضة في القاهرة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
أخبار دولية
07:39
الوفود المفاوضة في القاهرة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
0
أمن وقضاء
04:40
حادث مأساوي...وفاة عائلة بأكملها اثر تدهور سيارة على طريق الأرز - بشري القديمة
أمن وقضاء
04:40
حادث مأساوي...وفاة عائلة بأكملها اثر تدهور سيارة على طريق الأرز - بشري القديمة
0
أخبار دولية
00:11
هاريس قبلت ترشيح الحزب الديموقراطيّ لها لخوض انتخابات الرئاسة
أخبار دولية
00:11
هاريس قبلت ترشيح الحزب الديموقراطيّ لها لخوض انتخابات الرئاسة
0
علوم وتكنولوجيا
13:46
بعد الكلاب الروبوتية في أوكرانيا... روبوتات بشرية في الصين
علوم وتكنولوجيا
13:46
بعد الكلاب الروبوتية في أوكرانيا... روبوتات بشرية في الصين
0
أخبار دولية
13:44
الديمقراطيون يواصلون حملتهم الإنتخابية وأسرى حماس في قلبها
أخبار دولية
13:44
الديمقراطيون يواصلون حملتهم الإنتخابية وأسرى حماس في قلبها
0
أخبار دولية
13:42
بن فرحان في العراق في حراك لمنع الفوضى قي المنطقة
أخبار دولية
13:42
بن فرحان في العراق في حراك لمنع الفوضى قي المنطقة
0
أخبار دولية
13:40
إسرائيل خارج نتساريم وفيلادلفيا... شرط عبور المفاوضات
أخبار دولية
13:40
إسرائيل خارج نتساريم وفيلادلفيا... شرط عبور المفاوضات
0
أخبار دولية
13:39
إحتمالات توسع الحرب تبدو مستبعدة في إسرائيل وسط إصرار نتنياهو على الإستعداد
أخبار دولية
13:39
إحتمالات توسع الحرب تبدو مستبعدة في إسرائيل وسط إصرار نتنياهو على الإستعداد
0
أمن وقضاء
13:38
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم...
أمن وقضاء
13:38
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:40
حادث مأساوي...وفاة عائلة بأكملها اثر تدهور سيارة على طريق الأرز - بشري القديمة
أمن وقضاء
04:40
حادث مأساوي...وفاة عائلة بأكملها اثر تدهور سيارة على طريق الأرز - بشري القديمة
2
فنّ
15:43
جوزيف عطية ينشر فيديو من داخل إحدى الكنائس: فيديو من عرسي!
فنّ
15:43
جوزيف عطية ينشر فيديو من داخل إحدى الكنائس: فيديو من عرسي!
3
أخبار لبنان
10:46
استدعاء الصحافية كريستيان الجميّل الى التحقيق...
أخبار لبنان
10:46
استدعاء الصحافية كريستيان الجميّل الى التحقيق...
4
تقارير نشرة الاخبار
13:24
غلة نصّاب الـinstagram ٣ ملايين دولار إحتيالاً! وعدد الضحايا أكثر من مئة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
غلة نصّاب الـinstagram ٣ ملايين دولار إحتيالاً! وعدد الضحايا أكثر من مئة
5
أخبار لبنان
06:30
رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 25 الى 31 آب
أخبار لبنان
06:30
رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 25 الى 31 آب
6
فنّ
02:00
بعد 32 عاماً على عرضه... أين أصبح أنطونيو وراكيل أبطال المسلسل المكسيكي "أنت أو لا أحد" اليوم؟ (صور)
فنّ
02:00
بعد 32 عاماً على عرضه... أين أصبح أنطونيو وراكيل أبطال المسلسل المكسيكي "أنت أو لا أحد" اليوم؟ (صور)
7
اقتصاد
02:05
انخفاض في سعر صفيحتي البنزين
اقتصاد
02:05
انخفاض في سعر صفيحتي البنزين
8
آخر الأخبار
12:51
"المركز الوطني للجيوفيزياء": هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في البحر مقابل شاطىء الجنوب شعر بها عدد من المواطنين
آخر الأخبار
12:51
"المركز الوطني للجيوفيزياء": هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في البحر مقابل شاطىء الجنوب شعر بها عدد من المواطنين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More