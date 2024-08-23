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بعد أن علق 22 ساعة في شباك صيد وعوامات في ميناء سيدني... هكذا تم إنقاذ حوت أحدب

منوعات
2024-08-23 | 04:26
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بعد أن علق 22 ساعة في شباك صيد وعوامات في ميناء سيدني... هكذا تم إنقاذ حوت أحدب
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بعد أن علق 22 ساعة في شباك صيد وعوامات في ميناء سيدني... هكذا تم إنقاذ حوت أحدب

أُنقذ حوت أحدب الجمعة بعدما أمضى 22 ساعة عالقا في شباك صيد وعوامات في مرفأ سيدني.

وكانت أجهزة الإنقاذ في أكبر مدينة في أستراليا تلقّت مكالمة هاتفية بعد ظهر الخميس تفيد بوجود حوت عالق بين شباك، فاطلقت إجراءات لمساعدته.

وتوقّفت عمليات الإنقاذ ليل الخميس وفجر الجمعة، فيما تعقّب عناصر الإنقاذ الحوت في قارب مطاطي واستخدموا معدات معيّنة لمنعه من الحركة خلال سحبته.

وأُنقذ الحوت قبل وقت قصير من ظهر الجمعة (02,00 بتوقيت غرينتش)، وسرعان ما سبح بعيدا في البحر.

ووصفت جيسيكا فوكس من منظمة الأبحاث المتعلقة بالحيتانيات وحفظها في أستراليا الجهود المبذولة لإنقاذ الحوت بـ"المذهلة".

وقالت لوكالة فرانس برس "من الشائع أن يدخل حوت إلى ميناء سيدني، فعادة ما تُرصد رؤوسها بين الحين والآخر، لكن من النادر جدا أن يعلق حوت داخل الشباك والعوامات في الميناء".

وكان يتم لعقود اصطياد الحوت الأحدب الذي يحظى بشعبية كبيرة بسبب لحومه وجلوده ودهنه، وكان على وشك الانقراض حتى إقرار تدابير حماية دولية عام 1965.

وفي مرحلة ما، لم يبق في أستراليا سوى 1500 حوت أحدب، بينما يتجاوز عددها راهنا أربعة آلاف، وقد أزيل هذا الحيوان البحري مُذّاك من قائمة الأنواع المهددة بالانقراض في أستراليا.

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