الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الشقيقتان
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد... الكشف عن "أول مرصد فلكي" في مصر
منوعات
2024-08-23 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد... الكشف عن "أول مرصد فلكي" في مصر
يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد... الكشف عن "أول مرصد فلكي" في مصر
كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار عن "أول" مبنى لمرصد فلكي يعود تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد، بمحافظة كفر الشيخ في دلتا النيل شمال مصر، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اليوم الجمعة.
وأفاد بيان الوزارة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس"، بأن "البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والعاملة بمعبد بوتو بمحافظة كفر الشيخ، نجحت في الكشف عن أول وأكبر مبنى لمرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد".
وأوضح البيان أن هذا المرصد بُني من الطوب اللبن واستخدم "لرصد وتسجيل الأرصاد الفلكية وحركة الشمس والنجوم بالمعبد" في مدينة بوتو.
وبوتو كانت تعد عاصمة الوجه البحري في مصر قبل قيام الملك المصري القديم مينا بتوحيد قطري البلاد الشمالي والجنوبي، ويطلق عليها "تل الفراعين" وتقع قرب مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ وسبق وأن شهدت الإعلان عن العديد من الاكتشافات الأثرية.
وبحسب البيان، وصف رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار أيمن عشماوي مبنى المرصد الفلكي المبنى المكتشف، في الركن الجنوبي لمنطقة المعابد بتل الفراعين، بأنه "أكبر مرصد فلكي يتم اكتشافه من القرن السادس قبل الميلاد، إذ بلغت مساحته 850 متر تقريبا".
وأشار إلى أن تصميمه المعماري تكون من مدخل ناحية الشرق حيث شروق الشمس، وصالة أعمدة وسطى مفتوحة على شكل الحرف الإنكليزي (L) و يتقدمها جدار ضخم ومرتفع من الطوب اللبن.
كما عثرت البعثة خلال أعمال الحفائر داخل المرصد على "ساعة شمسية حجرية منحدرة"، والتي تُعتبر من أبرز أدوات قياس الوقت في العصور القديمة، وكتل حجرية لأخذ القياسات الخاصة بميول الشمس.
وعثرت البعثة على عدد من التماثيل من بينها تمثال للكاهن "بسماتيك سمن" ويحمل تمثال المعبود أوزير من الجرانيت الرمادي يرجع إلى عصر الملك المصري "واح إيب رع" من الأسرة السادسة والعشرين في مصر القديمة.
وخلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت مصر عن اكتشافات أثرية عدة في مختلف أنحاء البلاد، وخصوصا في منطقة سقارة غرب القاهرة، وكان من أبرزها الكشف عن أكثر من 150 تابوتا أثريا في العام 2022 تعود إلى أكثر من 2500 عام.
ويرى بعض الخبراء أن الإعلان عن تلك الاكتشافات من الحكومة المصرية قد يكون له وزن سياسي واقتصادي يضاف إلى القيمة العلمية لها، خصوصا وأن مصر تسعى إلى دفع قطاع السياحة الذي يعمل فيه نحو مليوني مصري.
وإلى جانب الاكتشافات الأثرية المعلنة، تأمل السلطات المصرية في افتتاح "المتحف المصري الكبير" رسمياً قرب أهرامات الجيزة خلال العام الجاري.
آخر الأخبار
منوعات
القرن
السادس
الميلاد...
الكشف
"أول
فلكي"
التالي
بعد أن علق 22 ساعة في شباك صيد وعوامات في ميناء سيدني... هكذا تم إنقاذ حوت أحدب
"كلما مشيت تهت أكثر"... ذهب مع إخوته ولم يعد: طفل فُقد لـ 4 أيام في الغابة: "هذا ما كنت أفعله كي لا أموت"!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-14
اكتشاف مذهل... العثور على حجر قديم من الحضارة "المفقودة" يعود إلى 600 عام قبل الميلاد! (صورة)
منوعات
2024-06-14
اكتشاف مذهل... العثور على حجر قديم من الحضارة "المفقودة" يعود إلى 600 عام قبل الميلاد! (صورة)
0
منوعات
2024-08-09
ما اكتشفوه في الأرجنتين يحاكي الأفلام... ضجيج سيارة أوصلهم الى "بداية النفق" وخلّصهم من "سرقة القرن"!
منوعات
2024-08-09
ما اكتشفوه في الأرجنتين يحاكي الأفلام... ضجيج سيارة أوصلهم الى "بداية النفق" وخلّصهم من "سرقة القرن"!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-23
لاعبو لبنان يعودون بلقب "أبطال" في لعبة التوتش رغبي من بطولة العالم!
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-23
لاعبو لبنان يعودون بلقب "أبطال" في لعبة التوتش رغبي من بطولة العالم!
0
آخر الأخبار
2024-06-27
حمية لـ"جدل": هناك خياران بشأن السكانرز في مرفأ بيروت اما ان تؤمن الدولة المبلغ لشرائها او ان يساهم القطاع الخاص تحت سيادة الدولة بتشغيلها وهذا الموضوع يعود الى الحكومة
آخر الأخبار
2024-06-27
حمية لـ"جدل": هناك خياران بشأن السكانرز في مرفأ بيروت اما ان تؤمن الدولة المبلغ لشرائها او ان يساهم القطاع الخاص تحت سيادة الدولة بتشغيلها وهذا الموضوع يعود الى الحكومة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:00
كيف يرصد البعوض هدفه البشري ويصل إليه؟... دراسة حديثة تكشف لكم الإجابة!
منوعات
15:00
كيف يرصد البعوض هدفه البشري ويصل إليه؟... دراسة حديثة تكشف لكم الإجابة!
0
منوعات
13:30
ما حصل مع هذه المرأة لم يكن متوقعاً: ذهبت لممارسة "اليوغا" ثم حلّت الكارثة!
منوعات
13:30
ما حصل مع هذه المرأة لم يكن متوقعاً: ذهبت لممارسة "اليوغا" ثم حلّت الكارثة!
0
منوعات
10:55
مراهقان تركا طفلهما الرضيع وحده في المنزل... هذا ما فعله الإهمال به!
منوعات
10:55
مراهقان تركا طفلهما الرضيع وحده في المنزل... هذا ما فعله الإهمال به!
0
منوعات
10:20
سيلفيو شيحا يستقبل مولودته الجديدة: "ليف" (صورة)
منوعات
10:20
سيلفيو شيحا يستقبل مولودته الجديدة: "ليف" (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
طرقات لبنان تقتل... وعائلة من بشري بكاملها فارقت الحياة لغياب أدنى معايير السلامة!
تقارير نشرة الاخبار
13:11
طرقات لبنان تقتل... وعائلة من بشري بكاملها فارقت الحياة لغياب أدنى معايير السلامة!
0
فنّ
2024-08-20
دانييلا رحمة في مشهد عفوي مع هرّ زوجها: "زيتون" (فيديو)
فنّ
2024-08-20
دانييلا رحمة في مشهد عفوي مع هرّ زوجها: "زيتون" (فيديو)
0
اقتصاد
02:05
انخفاض في سعر صفيحتي البنزين
اقتصاد
02:05
انخفاض في سعر صفيحتي البنزين
0
أخبار دولية
11:31
الحرس الوطني الروسي يعلن تحرير الرهائن في سجن فولغوغراد و"تحييد" المحتجزين
أخبار دولية
11:31
الحرس الوطني الروسي يعلن تحرير الرهائن في سجن فولغوغراد و"تحييد" المحتجزين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في 45 سنة.. وزيرتان ايرانيتان فقط
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في 45 سنة.. وزيرتان ايرانيتان فقط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تيك توك صوت الرياضيين من ذوي الاعاقة المشاركين في اولمبياد باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تيك توك صوت الرياضيين من ذوي الاعاقة المشاركين في اولمبياد باريس
0
أخبار لبنان
13:46
الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم: سقوط عدد من الشهداء في سلسلة غارات متفرقة
أخبار لبنان
13:46
الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم: سقوط عدد من الشهداء في سلسلة غارات متفرقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في أوّل إطلالة كمرشحة رسمية للديمقراطيين... هاريس: لضرورة إنهاء معاناة غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في أوّل إطلالة كمرشحة رسمية للديمقراطيين... هاريس: لضرورة إنهاء معاناة غزة
0
أخبار دولية
13:22
اليكم تفاصيل محادثات القاهرة التي وصفها كيربي بالـ"بناءة"..
أخبار دولية
13:22
اليكم تفاصيل محادثات القاهرة التي وصفها كيربي بالـ"بناءة"..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
مفاوضات القاهرة تحت وطأة الموقف الرافض لنتنياهو
تقارير نشرة الاخبار
13:20
مفاوضات القاهرة تحت وطأة الموقف الرافض لنتنياهو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
خطوات لمنع ادراج لبنان على اللائحة الرمادية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
خطوات لمنع ادراج لبنان على اللائحة الرمادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
عدادات تزيد فاتورة المشترك وتسرقه ... اصرف قليلا إدفع كثيرا
تقارير نشرة الاخبار
13:17
عدادات تزيد فاتورة المشترك وتسرقه ... اصرف قليلا إدفع كثيرا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
جلجلة دفاتر السوق تسلك طريقها نحو الحل... إلا إذا
تقارير نشرة الاخبار
13:15
جلجلة دفاتر السوق تسلك طريقها نحو الحل... إلا إذا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:40
حادث مأساوي...وفاة عائلة بأكملها اثر تدهور سيارة على طريق الأرز - بشري القديمة
أمن وقضاء
04:40
حادث مأساوي...وفاة عائلة بأكملها اثر تدهور سيارة على طريق الأرز - بشري القديمة
2
فنّ
15:43
جوزيف عطية ينشر فيديو من داخل إحدى الكنائس: فيديو من عرسي!
فنّ
15:43
جوزيف عطية ينشر فيديو من داخل إحدى الكنائس: فيديو من عرسي!
3
أخبار لبنان
06:30
رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 25 الى 31 آب
أخبار لبنان
06:30
رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 25 الى 31 آب
4
فنّ
02:00
بعد 32 عاماً على عرضه... أين أصبح أنطونيو وراكيل أبطال المسلسل المكسيكي "أنت أو لا أحد" اليوم؟ (صور)
فنّ
02:00
بعد 32 عاماً على عرضه... أين أصبح أنطونيو وراكيل أبطال المسلسل المكسيكي "أنت أو لا أحد" اليوم؟ (صور)
5
اقتصاد
02:05
انخفاض في سعر صفيحتي البنزين
اقتصاد
02:05
انخفاض في سعر صفيحتي البنزين
6
صحف اليوم
00:45
"حماس" لحلفائها: خذوا راحتكم (الجمهورية)
صحف اليوم
00:45
"حماس" لحلفائها: خذوا راحتكم (الجمهورية)
7
فنّ
07:30
أحدهم أُصيب بالسرطان وآخر توفي... بعد أكثر من 10 سنوات على عرضه على الـLBCI: أين أصبح أبطال مسلسل فريحة؟ (صور)
فنّ
07:30
أحدهم أُصيب بالسرطان وآخر توفي... بعد أكثر من 10 سنوات على عرضه على الـLBCI: أين أصبح أبطال مسلسل فريحة؟ (صور)
8
فنّ
04:00
هل تذكرون أول حلقة من برنامج "ستار أكاديمي"؟... هكذا أبهرت هيلدا خليفة الجمهور بجمالها وأسلوبها الراقي (فيديو)
فنّ
04:00
هل تذكرون أول حلقة من برنامج "ستار أكاديمي"؟... هكذا أبهرت هيلدا خليفة الجمهور بجمالها وأسلوبها الراقي (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More