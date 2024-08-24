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في برلين... ولادة صغيري باندا في حديقة حيوانات: "هما بصحة جيدة"

منوعات
2024-08-24 | 04:31
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في برلين... ولادة صغيري باندا في حديقة حيوانات: &quot;هما بصحة جيدة&quot;
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في برلين... ولادة صغيري باندا في حديقة حيوانات: "هما بصحة جيدة"

في برلين... ولادة صغيري باندا في حديقة حيوانات: "هما بصحة جيدة"

أنجبت "منغ منغ"، أنثى باندا في حديقة حيوانات برلين، توأما جديدا بعد خمس سنوات من وضعها توأمها الأول، على ما أعلنت حديقة الحيوانات الجمعة.

وأوضحت الحديقة في بيان أنّ الصغيرين وُلدا الخميس بفارق يزيد قليلا عن ساعة وهما "بصحة جيدة".

وتابع "نأمل حاليا أن يتمكّنا من اجتياز الأيام الدقيقة الأولى لهما"، إذ انّ معدل وفيات الصغار في الأيام الأولى بعد الولادة مرتفع. وأشار البيان إلى أنّ فريق حديقة الحيوانات الذي يتمتع بخبرة واسعة "يقدّمون لمنغ منغ الرعاية بحب".

وعلى غرار الدببة الكبيرة الأخرى، تولد حيوانات الباندا العملاقة شبه عارية وصماء وعمياء ووردية اللون، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال مدير حديقة الحيوانات أندرياس كنيريم "مع وجود أقل من ألفي حيوان باندا عملاق بالغ في بيئته الطبيعية، يمثّل كل صغير باندا مساهمة مهمة في الحفاظ على هذه الأنواع المهددة بالانقراض".

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