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تعود إلى الحرب العالمية الأولى... هذا ما عثر عليه العلماء في مياه اسكتلندا

منوعات
2024-08-24 | 11:00
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تعود إلى الحرب العالمية الأولى... هذا ما عثر عليه العلماء في مياه اسكتلندا
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تعود إلى الحرب العالمية الأولى... هذا ما عثر عليه العلماء في مياه اسكتلندا

تعود إلى الحرب العالمية الأولى... هذا ما عثر عليه العلماء في مياه اسكتلندا

عثر فريق من الغواصين البريطانيين أخيرا بعد سنوات من البحث على حطام سفينة حربية "شبه سليمة" قبالة سواحل اسكتلندا، يعتقدون أنها كانت تابعة للبحرية البريطانية وغرقت خلال الحرب العالمية الأولى.

ويعتقد هؤلاء الغواصون من منظمة "لوست إن ووترز ديب" أنّهم عثروا بعد أكثر من قرن على سفينة "اتش ام اس هوك"، وهي سفينة غرقت في بحر الشمال بعد أن استهدفها طربيد ألماني في تشرين الأول 1914.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول بول داونز الذي كان ضمن فريق الغوص والتقط صورا للحطام الذي عُثر عليه في شمال شرق اسكتلندا، إنه "اكتشاف فريد من نوعه في الحياة".

ويشير إلى أنّ "حالة الحفظ مذهلة بالنسبة إلى حطام يعود إلى 110 أعوام وتعرض لقصف عنيف".

وتنتظر منظمة "لوست إن ووترز ديب" التي تبحث عن حطام سفن الحرب العالمية الأولى المفقودة في المياه الاسكتلندية، تأكيدا رسميا من البحرية الملكية بشأن هوية هذا القارب، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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