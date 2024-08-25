ضبطته زوجته مع عشيقته في السرير... صور تفضح خيانة لاعب كرة قدم شهير! (صورة)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإلكترونية أن زوجة لاعب كرة قدم دولي مشهور ضمن الـPremiere League قررت هجرته بعدما رصدته كاميرا جرس الباب وهو يدخل إلى منزل العائلة برفقة امرأة غامضة.

الزوجة الغاضبة، التي كانت في إجازة مع أطفالهما الصغار في ذلك الوقت، اكتشفت الأمر بعد أن تحققت من تطبيق Family Ring ورأت اللقطات التي أظهرت زوجها يعود إلى المنزل مع المرأة.

وبدأت القصة عندما أرسلت العشيقة رسالة إلى زوجته تتضمن صورة على إنستغرام تظهره في سريرهما مع تعليق: "لقد نمت مع زوجك"، مما أثار غضبها. رغم أن زوجها الشهير حاول إقناعها بأن الصورة مفبركة، إلا أنها لم تثق بكلامه بشكل كامل.

وكان اللاعب، الذي لم يُفصح عن اسمه، مؤخرًا ضمن تشكيلة منتخب بلاده في بطولة اليورو. بعض زملائه في الفريق كانوا يمزحون حول هذه الحادثة، وأطلقوا عليه لقب "رينغو" وكانوا ينادونه به من وراء ظهره.

كما صرح مصدر قريب من الزوجة بأن هذه الخيانة أصابتها بصدمة وحزن شديدين، موضحًا أن "لا شيء يمكن أن يعد الشخص لمثل هذا الموقف".