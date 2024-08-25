ادعى عامل تنظيف نوافذ بريطاني أنه اكتشف أول صورة لوليام شكسبير تم التقاطها خلال حياة المؤلف، وهي صورة قد تصل قيمتها إلى أكثر من 264 مليون دولار.

واشترى والد ستيفن وادلو الصورة، التي يُعتقد أنها تعود إلى حوالي عام 1595 عندما كان شكسبير يبلغ من العمر 31 عامًا، في الستينيات من إحدى عقارات أوكسفوردشاير في بريطانيا.

وتم تحليل اللوحة بواسطة خبراء الفن باستخدام الأشعة السينية، وأكدوا أنها تعود إلى الفترة التي عاش فيها شكسبير، حسبما ذكرت صحيفة "The Guardian" البريطانية. اللوحة تشبه بشكل كبير الصورة الوحيدة الموثقة للكاتب الشهير، ولكن لم يتم التأكد بعد من صحتها من قبل المؤرخين. وقدر أحد تجار الأعمال الفنية قيمة اللوحة بمبلغ ضخم.

ستيفن وادلو، البالغ من العمر 58 عامًا، يشعر أن ادعاءاته لم تُؤخذ بجدية بسبب مهنته كعامل تنظيف نوافذ، وهو ما وصفه بأنه "الكثير من اللغط حول لا شيء". وصرح لصحيفة "ذا صن": "لأنني من الطبقة العاملة، يبدو أن الأشخاص الذين يدرسون هذا الأمر لسنوات لا يريدون قبول اكتشاف يأتي من شخص غير معروف".