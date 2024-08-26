حادث مأساوي... انهيار منجم يودي بحياة 8 أشخاص في زامبيا

حادث مأساوي... انهيار منجم يودي بحياة 8 أشخاص في زامبيا



أعلنت الشرطة في زامبيا انتشال 8 جثث من منجم حصى بعد انهياره الأحد الفائت في حادث مأساوي وقع على بُعد نحو 45 كلم شرق العاصمة لوساكا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وقالت الشرطة إن "الحادث الذي وقع إثر انهيار في موقع المنجم، أسفر للأسف عن سقوط ضحايا" قرب تشونغوي، مضيفة أن عمال الإنقاذ "عملوا بلا كلل" طوال اليوم لانتشال عدد غير معروف من الأشخاص الذين كانوا يحملون الحصى في الموقع وقت وقوع المأساة.



وأشارت الشرطة إلى أن عمليات الإنقاذ التي توقفت مساءً بسبب "الظروف الصعبة" في الموقع، من المقرر أن تُستأنف فجر الاثنين.



إضافة إلى المسعفين، تمت تعبئة رجال إطفاء واستؤجرت حفّارة خاصة للمشاركة في عمليات الإنقاذ.



تضم زامبيا الكثير من مناطق التعدين وتشهدت حوادث دامية بشكل متكرر.



في كانون الأول 2023، قضى نحو ثلاثين من عمّال المناجم في انهيار منجم للنحاس في شمال البلاد إثر انهيار طيني ناجم عن أمطار غزيرة.