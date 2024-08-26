الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في ايسلندا... جولة سياحية تنتهي بكارثة: ماذا حصل؟

منوعات
2024-08-26 | 04:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في ايسلندا... جولة سياحية تنتهي بكارثة: ماذا حصل؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
في ايسلندا... جولة سياحية تنتهي بكارثة: ماذا حصل؟

في ايسلندا... جولة سياحية تنتهي بكارثة: ماذا حصل؟

أعلنت الشرطة في ايسلندا إصابة شخصين بجروح خطيرة وفقدان اثنين آخرين جراء انهيار كهف جليدي على مجموعة من السياح في جنوب شرق ايسلندا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكانت مجموعة مكونة من 25 شخصا تقوم بجولة منظمة مع مرشد في نهر بريداميركورجوكول الجليدي عندما انهار أحد الكهوف.

وأوضحت شرطة منطقة سودورلاند أن "أربعة أشخاص وجدوا أنفسهم محاصرين تحت الجليد، وتم إنقاذ اثنين منهم وهما مصابان بجروح خطيرة".

وأكدت الشرطة أن "البحث مستمر في محاولة للعثور على الاثنين الآخرين".

والنهر الجليدي حيث وقع الحادث قريب من بحيرة جوكولسارلون الجليدية التي تعد إحدى أشهر نقاط الجذب السياحي في ايسلندا.

آخر الأخبار

منوعات

ايسلندا...

سياحية

تنتهي

بكارثة:

LBCI التالي
بإطلالة كلاسيكية... كيت ميدلتون تتصدر العناوين مجدداً في عطلتها العائلية (صور)
حادث مأساوي... انهيار منجم يودي بحياة 8 أشخاص في زامبيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-08-18

"المشرف هددني"... مغنية أميركية شهيرة تتعرض لموقف صادم في أحد المطارات: ماذا حصل؟

LBCI
منوعات
2024-08-14

"غسول الوجه جعل رائحة وجهي كريهة"... مفاجأة صادمة قلبت حياة هذه السيدة: ماذا حصل؟

LBCI
منوعات
2024-08-06

وجبة "أجنحة الدجاج" قلبت حياته... حادثة مرعبة تعرّض لها هذا الرجل: ماذا حصل؟

LBCI
منوعات
2024-07-30

ليلة زفاف تنتهي بكارثة: عروس تواجه مصيراً مأساوياً في روسيا والأسباب مجهولة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:40

اختيار أسماء الأطفال قد يكون حساسًا... ولكن ما حصل مع هذه العائلة لم يكن متوقعاً!

LBCI
منوعات
08:07

جثة راهبة تثير الذهول... لم تتحلل بعد أعوام من وفاتها والعلماء يحققون في الواقعة (صور)

LBCI
رياضة
06:23

أغلى قطعة رياضية في تاريخ المزادات... قميص بسعر صادم وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
06:14

رسميا وبدءا من اليوم... من حق الموظف عدم الرد على الاتصالات خارج دوام العمل في هذا البلد!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-08-25

الجهاد الإسلاميّ في فلسطين: الضربة التي وجهها "حزب الله" على إسرائيل أكّدت أنّ إسرائيل لا تفهم إلّا لغة القوة

LBCI
أخبار دولية
2024-08-25

الجديد من الداخل الإسرائيلي والتبريرات لـ"العملية الإستباقية"

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-24

كرامي اثر صدور نتائج أمن الدولة: أحمّل الحكومة ورئيسها شخصياً مسؤولية هذا الاجحاف بحق طرابلس

LBCI
أخبار دولية
06:08

موسكو تعلن ضرب منشآت أوكرانية للطاقة وإصابة "جميع الأهداف"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

بعد رد حزب الله على اغتيال شكر... حالة القلق في الداخل الاسرائيليّ تنخفض

LBCI
أخبار لبنان
07:01

لبنان يودّع الرئيس سليم الحص​... ميقاتي: مهما حاولنا أن نقتدي به فسنبقى مقصرين

LBCI
أخبار دولية
06:28

بلديات شمال قطاع غزة تناشد: لانقاذ ما تبقى من حياة انسانية

LBCI
أخبار دولية
00:02

سوليفان: الولايات المتحدة لا تزال تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الاعتداءات على الجنوب بالصور: 3 شهداء في ضربات إسرائيلية على عدة بلدات جنوبية

LBCI
أخبار دولية
13:36

باريس توقف مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مواقف أميركية متناقضة بشأن المعرفة المسبقة بالضربة الإسرائيلية الاستباقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

اسرائيل المتكتّمة عن المواقع التي إستهدفها حزب الله تتمسك بروايتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

القواعد الإسرائيلية التي استهدفها حزب الله وأهميتها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
11:55

دخول ممثل شهير القفص الذهبي مع حبيبته عارضة الأزياء: "لقد بدأت الرحلة للتو" (صور)

LBCI
خبر عاجل
11:54

نصرالله: رد حزب الله على اغتيال شكر انتهى وفي المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح وسنتابع نتيجة تكتم العدو عما جرى اليوم وإذا كانت النتيجة مرضية سنعتبر أن عملية الرد قد تمت

LBCI
منوعات
12:30

ضبطته زوجته مع عشيقته في السرير... صور تفضح خيانة لاعب كرة قدم شهير! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
13:30

تفاصيل تشييع الرئيس سليم الحص

LBCI
خبر عاجل
11:23

نصر الله: حددنا هدفا أساسيا للعملية في عمق إسرائيل وهي قاعدة غليلوت التابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية المسماة شعبة أمان وتضم الوحدة 8200

LBCI
آخر الأخبار
16:45

نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: مسيرات أميركية وفرت لإسرائيل صورا استخدمت في استهداف منصات صواريخ حزب الله

LBCI
خبر عاجل
11:15

نصرالله: كنا ندرس ما إذا كان محور المقاومة سيرد في وقت واحد ونحن تريثنا حتى نعطي فرصة للمفاوضات بشأن غزة وبعد ردّنا سيكون هناك ردّ لإيران ولليمن

LBCI
فنّ
15:33

النجمة مادونا برفقة حبيبها الجديد... عمره 28 عاما! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More