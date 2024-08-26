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o
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في ايسلندا... جولة سياحية تنتهي بكارثة: ماذا حصل؟
منوعات
2024-08-26 | 04:09
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في ايسلندا... جولة سياحية تنتهي بكارثة: ماذا حصل؟
في ايسلندا... جولة سياحية تنتهي بكارثة: ماذا حصل؟
أعلنت الشرطة في ايسلندا إصابة شخصين بجروح خطيرة وفقدان اثنين آخرين جراء انهيار كهف جليدي على مجموعة من السياح في جنوب شرق ايسلندا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وكانت مجموعة مكونة من 25 شخصا تقوم بجولة منظمة مع مرشد في نهر بريداميركورجوكول الجليدي عندما انهار أحد الكهوف.
وأوضحت شرطة منطقة سودورلاند أن "أربعة أشخاص وجدوا أنفسهم محاصرين تحت الجليد، وتم إنقاذ اثنين منهم وهما مصابان بجروح خطيرة".
وأكدت الشرطة أن "البحث مستمر في محاولة للعثور على الاثنين الآخرين".
والنهر الجليدي حيث وقع الحادث قريب من بحيرة جوكولسارلون الجليدية التي تعد إحدى أشهر نقاط الجذب السياحي في ايسلندا.
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