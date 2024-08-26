الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خطر حقيقي يهدد سفينة النصر البريطاني في ترافالغار... ما علاقة الحشرات؟

منوعات
2024-08-26 | 14:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خطر حقيقي يهدد سفينة النصر البريطاني في ترافالغار... ما علاقة الحشرات؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
خطر حقيقي يهدد سفينة النصر البريطاني في ترافالغار... ما علاقة الحشرات؟

خطر حقيقي يهدد سفينة النصر البريطاني في ترافالغار... ما علاقة الحشرات؟

نجت السفينة الحربية "اتش ام اس فيكتوري" أو "HMS Victory" من قذائف مدفعية بحرية نابليون، ومن قنبلة خلال الحرب العالمية الثانية، وحتى من مشاريع لتفكيكها، ولكنها تواجه اليوم خطرا فتاكا جديدا مصدره حشرات تهدد هيكلها.

وتشكل هذه السفينة التي شُيّدت عام 1759، رمزا للتراث البحري البريطاني، وكان قد توفي الأدميرال نيلسون على متنها خلال معركة "ترافالغار" في عام 1805.

وفي كل عام، يأتي حوالى 350 ألف شخص لمعاينة هذه السفينة في الحوض الجاف منذ عام 1922 في بورتسموث، في جنوب إنكلترا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتخضع "اتش ام اس فيكتوري" حاليا لعملية تجديد بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني، ويُعتقد أنها ثاني أكبر مشروع ترميم في أوروبا بعد ورشة ترميم كاتدرائية نوتردام في باريس بعد الحريق الذي أتى على أجزاء واسعة منها سنة 2019.

وبات هذا التجديد الكبير ضروريا بعد رصد الانتشار الكبير للعفن على جزء كبير من هيكل السفينة الخشبي وقد تسربت مياه الأمطار إليه، ووجدت حشرات فتاكة تُسمى الخنافس الكبيرة ما تقتات عليه عند هذا الهيكل.

ويعمل نجارون متخصصون على استبدال أجزاء معينة من الهيكل، سيصار بعد ذلك إلى تغطيتها بطبقة خارجية جديدة مقاومة للماء، ويعمل مديرو المشروع مع خبراء من جامعة ساوثمبتون لضمان استخدام مواد حديثة بهدف ضمان أقصى عمر ممكن للسفينة.

آخر الأخبار

منوعات

حقيقي

سفينة

النصر

البريطاني

ترافالغار...

علاقة

الحشرات؟

LBCI التالي
حادث مأساوي... انهيار منجم يودي بحياة 8 أشخاص في زامبيا
منظف نوافذ يعثر على أول صورة لـ"شكسبير"... لن تصدقوا كم تبلغ قيمتها! (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-08-09

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن صاروخا سقط في البحر على مقربة من السفينة والطاقم بخير وفي الطريق نحو الميناء التالي

LBCI
أخبار دولية
2024-06-26

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: ربان سفينة تجارية أبلغ عن سقوط صاروخ في الماء بالقرب منها

LBCI
أخبار دولية
2024-06-23

عمليات التجارة البحرية البريطانية: أفراد طاقم سفينة في اليمن اضطروا لتركها بعد تسرب المياه إليها

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-23

هيئة علميات التجارة البحرية البريطانية تتلقى تقريرا عن نداء استغاثة من سفينة جنوب شرقي نشطون في اليمن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:00

بعد رفضه التخلي عن كلبه... تداعيات قاسية يعيشها رجل بريطاني في المقابل!

LBCI
منوعات
13:47

عمره أكثر من 124 عامًا... اكتشاف مذهل بانتظار عمال البناء أثناء تجديد حانة في لندن! (صور)

LBCI
منوعات
13:45

استراليا تسجل أعلى درجة حرارة في فصل الشتاء... إليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
09:40

اختيار أسماء الأطفال قد يكون حساسًا... ولكن ما حصل مع هذه العائلة لم يكن متوقعاً!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:59

صحة غزة: استشهاد 40435 فلسطينيا وإصابة 93534 في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الاول

LBCI
خبر عاجل
2024-08-25

نصر الله: القرار كان إطلاق 300 صاروخ كاتيوشا لإشغال القبة الحديدية لعدة دقائق حتى تعبر المسيرات

LBCI
أخبار دولية
06:07

إيران: هجوم حزب الله أظهر أن إسرائيل فقدت قوة الردع

LBCI
آخر الأخبار
02:08

وزير الخارجية الإيراني لنظيره الإيطالي: ردنا على إسرائيل سيكون "حاسما ومحسوبا ودقيقا"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

على الرغم من القلق الأمني في البلد ... إصرار على تمضية ما تبقى من موسم الصيف في جبال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

في الفورمولا وان... الهولندي الطائر فيرستابن لم يعد يغرّد خارج سربه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

استهلاك الداتا... التحدي الجديد في معركة التغير المُناخيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

في أفغانستان ... ممنوع على المرأة التكلم بصوت مرتفع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لا تقدم في محادثات القاهرة مقابل خطط اسرائيلية لتثبيت قواعدها في نتساريم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

سليم الحص.. ضمير لبنان الخائف على ديمقراطيته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم.. محاولة إغتيال فاشلة في صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

حزب الله واسرائيل وقاعدة غليلوت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

هذا ما قالته السفيرة الكندية في لبنان للـLBCI حول اعادة اعمار الجنوب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
05:44

مصدران لبناني وفلسطيني للـLBCI: الشخصية المستهدفة على أوتوستراد الشمّاع في صيدا هو مسؤول في احد التنظيمات الفلسطينية وقد نجا واصيب اصابة طفيفة

LBCI
منوعات
06:14

رسميا وبدءا من اليوم... من حق الموظف عدم الرد على الاتصالات خارج دوام العمل في هذا البلد!

LBCI
منوعات
08:07

جثة راهبة تثير الذهول... لم تتحلل بعد أعوام من وفاتها والعلماء يحققون في الواقعة (صور)

LBCI
أمن وقضاء
08:09

تعرُّض أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكريّ آخر

LBCI
أمن وقضاء
06:28

الغارات الاسرائيلية التي نفذت منذ فجر اليوم في لبنان

LBCI
فنّ
08:29

"عشنا سوا، ربينا سوا، كبرنا سوا"... عناق حار يجمع الأخوة في الذكرى الثانية لوفاة جورج الراسي (فيديو)

LBCI
فنّ
12:12

هيفاء وهبي تشعل الأجواء في مصر... وإطلالة عصرية تحبس الأنفاس! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
05:25

استهداف سيارة على أوتوستراد الشمّاع بين حارة صيدا وعبرا ... ونجاة الشخصية المستهدفة (فيديوهات)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More