خطر حقيقي يهدد سفينة النصر البريطاني في ترافالغار... ما علاقة الحشرات؟

خطر حقيقي يهدد سفينة النصر البريطاني في ترافالغار... ما علاقة الحشرات؟

نجت السفينة الحربية "اتش ام اس فيكتوري" أو "HMS Victory" من قذائف مدفعية بحرية نابليون، ومن قنبلة خلال الحرب العالمية الثانية، وحتى من مشاريع لتفكيكها، ولكنها تواجه اليوم خطرا فتاكا جديدا مصدره حشرات تهدد هيكلها.



وتشكل هذه السفينة التي شُيّدت عام 1759، رمزا للتراث البحري البريطاني، وكان قد توفي الأدميرال نيلسون على متنها خلال معركة "ترافالغار" في عام 1805.



وفي كل عام، يأتي حوالى 350 ألف شخص لمعاينة هذه السفينة في الحوض الجاف منذ عام 1922 في بورتسموث، في جنوب إنكلترا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وتخضع "اتش ام اس فيكتوري" حاليا لعملية تجديد بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني، ويُعتقد أنها ثاني أكبر مشروع ترميم في أوروبا بعد ورشة ترميم كاتدرائية نوتردام في باريس بعد الحريق الذي أتى على أجزاء واسعة منها سنة 2019.



وبات هذا التجديد الكبير ضروريا بعد رصد الانتشار الكبير للعفن على جزء كبير من هيكل السفينة الخشبي وقد تسربت مياه الأمطار إليه، ووجدت حشرات فتاكة تُسمى الخنافس الكبيرة ما تقتات عليه عند هذا الهيكل.



ويعمل نجارون متخصصون على استبدال أجزاء معينة من الهيكل، سيصار بعد ذلك إلى تغطيتها بطبقة خارجية جديدة مقاومة للماء، ويعمل مديرو المشروع مع خبراء من جامعة ساوثمبتون لضمان استخدام مواد حديثة بهدف ضمان أقصى عمر ممكن للسفينة.



