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عمره أكثر من 124 عامًا... اكتشاف مذهل بانتظار عمال البناء أثناء تجديد حانة في لندن! (صور)

عمره أكثر من 124 عامًا... اكتشاف مذهل بانتظار عمال البناء أثناء تجديد حانة في لندن! (صور)







وفي التفاصيل، خضعت الحانة مؤخرا لأعمال تجديد في البناء ولكن لم يتوقع أصحاب الحانة اكتشاف خلية عمرها أكثر من 124 سنة وتضم 10 آلاف نحلة داخل سقف المبنى.



وقال المدير الإبداعي للحانة، جايك ميلر، إنه انصدم بشدة بسبب حجم خلية النحل، وكان لا بد من إزالة كافة أقراص العسل العملاقة أيضًا، والتأكد من عدم وجود خلية نحل أخرى.



واعتُبر ضمان سلامة النحل أمرًا ببالغ الأهمية، لأن وجودها يمنح المالكين وسيلة إضافية لكسب المال بسبب الكمية الكبيرة من بقايا العسل، والتي أمل جيك أن تتم تعبئتها في زجاجات وبيعها. اكتشف أصحاب حانة في لندن أمرا مذهلا أثناء تجديد المبنى الذي كان سابقًا عبارة عن مدرسة قديمة، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، خضعت الحانة مؤخرا لأعمال تجديد في البناء ولكن لم يتوقع أصحاب الحانة اكتشاف خلية عمرها أكثر من 124 سنة وتضم 10 آلاف نحلة داخل سقف المبنى.وقال المدير الإبداعي للحانة، جايك ميلر، إنه انصدم بشدة بسبب حجم خلية النحل، وكان لا بد من إزالة كافة أقراص العسل العملاقة أيضًا، والتأكد من عدم وجود خلية نحل أخرى.واعتُبر ضمان سلامة النحل أمرًا ببالغ الأهمية، لأن وجودها يمنح المالكين وسيلة إضافية لكسب المال بسبب الكمية الكبيرة من بقايا العسل، والتي أمل جيك أن تتم تعبئتها في زجاجات وبيعها.