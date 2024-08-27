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"نحن في سباق مع الزمن"... شابة تُحرم من الخضوع للعلاج التجريبي المجاني: ما علاقة عمرها؟!

"نحن في سباق مع الزمن"... شابة تُحرم من الخضوع للعلاج التجريبي المجاني: ما علاقة عمرها؟!







وفي التفاصيل، أُصيبت شون بسرطان الدم، بسبب الجرعات الكبيرة من العلاج الكيميائي التي تلقتها قبل عامين لعلاج ورم في ساقها، وفق ما نقل موقع "



وقال الأطباء إن جرعات العلاج الكيميائي قد تتسبب في فشل حاد في القلب، ما يستلزم خضوعها لعلاجات الخلايا الجذعية كجزء من التجربة، لكن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا ليسوا مؤهلين لإجراء أي تجارب طبية لعلاج الأمراض، لأنهم ليسوا بالغين ولا أطفال.



وبحال كان عمر شون أقل من 16 عامًا أو أكثر من 18 عامًا، فستتمكن من إجراء التجربة، ولكن بدلاً من ذلك تحتاج عائلتها الآن إلى جمع 70 ألف جنيه إسترليني للحصول على العلاج بشكل خاص.



وقال والد شون، تيم إن الأمر بمثابة سباق مع الزمن، ولا يُعتبر عادلا من مختلف النواحي، قائلا: "لو كانت ابنتي أصغر سنًا، أو تبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر، فستخضع على الفور للتجربة المجانية". عانت فيث شون، البالغة من العمر 16 عامًا، من مرض السرطان، واضطُرت إلى جمع التبرعات من أجل علاجها الخاص بعد أن قيل لها إن عمرها لا يخولها الحصول على العلاج التجريبي المجاني.وفي التفاصيل، أُصيبت شون بسرطان الدم، بسبب الجرعات الكبيرة من العلاج الكيميائي التي تلقتها قبل عامين لعلاج ورم في ساقها، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وقال الأطباء إن جرعات العلاج الكيميائي قد تتسبب في فشل حاد في القلب، ما يستلزم خضوعها لعلاجات الخلايا الجذعية كجزء من التجربة، لكن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا ليسوا مؤهلين لإجراء أي تجارب طبية لعلاج الأمراض، لأنهم ليسوا بالغين ولا أطفال.وبحال كان عمر شون أقل من 16 عامًا أو أكثر من 18 عامًا، فستتمكن من إجراء التجربة، ولكن بدلاً من ذلك تحتاج عائلتها الآن إلى جمع 70 ألف جنيه إسترليني للحصول على العلاج بشكل خاص.وقال والد شون، تيم إن الأمر بمثابة سباق مع الزمن، ولا يُعتبر عادلا من مختلف النواحي، قائلا: "لو كانت ابنتي أصغر سنًا، أو تبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر، فستخضع على الفور للتجربة المجانية".