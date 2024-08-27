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حوادث غريبة وبعضها خطيرة... السلطات اليابانية: إحذروا عضات الدلافين!
منوعات
2024-08-27 | 06:58
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حوادث غريبة وبعضها خطيرة... السلطات اليابانية: إحذروا عضات الدلافين!
حثت السلطات في وسط اليابان رواد الشواطئ على تجنب الدلافين، بعد زيادة حادة في حوادث العض، فيما قال أحد الخبراء إن المسؤول عن هذه الحالات قد يكون حيوانا يحاول التفاعل مع البشر بطريقة مشابهة لتعامله مع الدلافين.
وقد تعرّض هذا العام حتى الآن 18 سباحا للعض في شواطئ عدة في منطقة فوكوي، وفق خفر السواحل المحليين في تسوروغا، والذين سجلوا عددا قليلا فقط من الإصابات المرتبطة بالدلافين خلال العامين الماضيين.
وكانت معظم العضات طفيفة - واقتصر بعضها على الخدوش - ولكن في حادثة حصلت حديثا، احتاج طفل في مرحلة التعليم الابتدائي إلى ما بين 20 و30 غرزة، كما قال مسؤول خفر السواحل شويتشي تاكيوتشي لوكالة فرانس برس.
في شاطئ سويشوهاما - المعروف أيضا باسم "شاطئ الماس" - دعت جمعية سياحية محلية إلى اليقظة، مع إصدار تحذيرات على موقعها على الإنترنت وتوزيع منشورات تنصح الناس بعدم الاقتراب من الحيوانات أو لمسها.
وحذرت الجمعية عبر الإنترنت من أن "الدلافين عادة ما تكون مخلوقات هادئة، لكنها يمكن أن تجعلك تنزف من خلال عضك بأسنانها الحادة، كما قد تسحبك تحت الماء، وفي أسوأ السيناريوهات، يمكن أن تهدد حياتك".
وقال خفر السواحل إن من غير الواضح ما إذا كان دلفين واحد أم أكثر وراء الحوادث.
ومع ذلك، يعتقد أحد الخبراء أن دلفينا واحدا قد يكون مسؤولا عن الحوادث، نظرا للخصائص المميزة المشتركة مثل زعنفته الظهرية وندوبه.
وقال أستاذ علم الحيتان في جامعة مي اليابانية تاداميتشي موريساكا لهيئة الإذاعة الوطنية ("ان اتش كاي") إنه "من المحتمل أن يكون هذا كله من عمل الحيوان نفسه".
وأضاف "بدلا من محاولة إيذاء البشر، قد يسعى إلى التفاعل معهم بالطريقة التي يتفاعل بها مع زملائه الدلافين".
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وبعضها
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السلطات
اليابانية:
إحذروا
الدلافين!
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