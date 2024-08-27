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حادثة شديدة الغموض... ستيني يعاني من الأرق لمدة شهر ونهاية مأساوية بانتظاره!

منوعات
2024-08-27 | 08:32
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حادثة شديدة الغموض... ستيني يعاني من الأرق لمدة شهر ونهاية مأساوية بانتظاره!
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حادثة شديدة الغموض... ستيني يعاني من الأرق لمدة شهر ونهاية مأساوية بانتظاره!

حادثة شديدة الغموض... ستيني يعاني من الأرق لمدة شهر ونهاية مأساوية بانتظاره!

تم العثور على جثة رجل بالقرب من منزل عائلته الصيفي بعد اختفائه أثناء رحلة إلى جزيرة هيلتون هيد الفاخرة في ساوث كارولينا، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، شوهد ستانلي كوتوفسكي الستيني آخر مرة في 16 آب الفائت عند حوالي الساعة 10.30 صباحًا وهو يغادر منزل العائلة.

وتلقى حينها مكتب عمدة مقاطعة بوفورت مكالمة صباح أمس الاثنين، مفاده أن فرق البحث عثرت على جثة كوتوفسكي أسفل المبنى.

وشوهد كوتوفسكي آخر مرة قبل 10 أيام وتم تصويره من دون حذائه وهاتفه، ما جعل أسرته أكثر قلقًا مع توسع جهود البحث في كل أنحاء الجزيرة.

وقالت زوجة كوتوفسكي، جاكي، إنها كانت قلقة بالفعل مؤخرا بشأن صحته العقلية قبل اختفائه، كونه كان يعاني من الأرق الشديد، القلق وجنون العظمة لمدة شهر تقريبًا.

وقبل أن يغادر المنزل، قالت جاكي إن زوجها طلب منها أن تعده بأنها ستكون قوية للاستمرار من دونه. 

ولم تعلق الأسرة علنًا بعد العثور على جثة كوتوفسكي لكنها أكدت الوفاة بعد ظهر يوم الاثنين.

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