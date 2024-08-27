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تسلل إلى غرفتها في غيابها... موظف يحول عطلة سيدة وابنها إلى كابوس: ما فعله لم يكن متوقعاً!
منوعات
2024-08-27 | 09:20
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تسلل إلى غرفتها في غيابها... موظف يحول عطلة سيدة وابنها إلى كابوس: ما فعله لم يكن متوقعاً!
تسلل إلى غرفتها في غيابها... موظف يحول عطلة سيدة وابنها إلى كابوس: ما فعله لم يكن متوقعاً!
وثقت كاميرا سرية لحظة تسلل موظف استقبال في أحد الفنادق إلى غرفة سيدة بريطانية ليسرق ويستنشق رائحة ملابسها الداخلية.
وفي التفاصيل، تسلل الموظف في فندق بينيدورم في اسبانيا إلى غرفة رارا أرمسترونغ التي قررت اصطحاب ابنها البالغ من العمر 11 عاماً في عطلة سياحية خلال شهر أيار الفائت.
وقالت أرمستورنغ إنها شعرت بالخوف بعدما طلب الموظف المذكور رقم هاتفها ودعوتها لتناول القهوة، مضيفةً أنه قام بوضع زجاجة من "البروسيكو" في غرفتها للاعتذار منها.
وقررت أرمسترونغ لاحقاً وضع جهاز "الأيباد" الخاص بابنها لتصوير الغرفة قبل ذهابها وابنها لتناول العشاء.
وأظهرت لقطات الكاميرا الرجل وهو يدخل إلى الغرفة ويقترب من كيس غسيل المرأة ليسحب ملابسها الداخلية القذرة ويستنشقها قبل وضعها في جيبه الخلفي.
وقالت أرمسترونغ: "لقد شعرت بالانتهاك الشديد، كانت لحظة جنونية ولم أتوقع شيئاً من هذا القبيل"، مضيفةً: "لم أتقدم بشكوى ضده لأنني لم أرغب في إفساد العطلة منذ اللحظة الأولى لوصولنا إلى هناك".
وكشفت السيدة أن الموظف قام بمتابعتها على موقع Only Fans، لافتةً إلى أنه ذكر أنها مثيرة ولا يستطيع مقاومتها.
وقالت السيدة إنها اصطحبت ابنها إلى مكتب الاستقبال في فندق مجاور حيث قام الموظفون هناك بترتيب إقامتها هي وابنها في غرفة جديدة في الليلة الأخيرة من إجازتهما، قبل العودة إلى المملكة المتحدة في اليوم التالي.
واعتذرت شركة LoveHolidays، التي حجزت العطلة من خلالها، مدعيةً أن الفندق طرد الرجل على الفور في صباح اليوم التالي بعد ابلاغها الموظفين بالحادث.
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غرفتها
غيابها...
وابنها
كابوس:
متوقعاً!
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