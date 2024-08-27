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طاردها الى منزلها وهذا ما حصل بعدها... ما تعرضت له هذه السيدة الأميركية صادم! (فيديو)

طاردها الى منزلها وهذا ما حصل بعدها... ما تعرضت له هذه السيدة الأميركية صادم! (فيديو)







وفي التفاصيل، كانت المرأة البالغة من العمر 25 عامًا تسير نحو شقتها عند حوالي الساعة 11 مساءً يوم الخميس عندما تسلل رجل من خلفها ولف ذراعه حول رقبتها.



وقالت الشرطة، التي نشرت المقطع الذي أظهر لحظة اقتراب الرجل من المرأة، إن الضحية صرخت طلبًا للمساعدة وحتى حاولت ركل المعتدي ومقاومته.



وبعد ذلك هرب الرجل ولكن لم يتم العثور عليه حتى الآن، كما أنه لم يلحق أي أذى بالضحية التي رفضت تلقي الرعاية الطبية في مكان الحادث، وطلبت الشرطة أي معلومات قد تؤدي إلى اعتقاله. أظهر مقطع فيديو جريمة مروعة لمحاولة خنق امرأة بعد أن تبعها رجل إلى منزلها في نيويورك، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، كانت المرأة البالغة من العمر 25 عامًا تسير نحو شقتها عند حوالي الساعة 11 مساءً يوم الخميس عندما تسلل رجل من خلفها ولف ذراعه حول رقبتها.وقالت الشرطة، التي نشرت المقطع الذي أظهر لحظة اقتراب الرجل من المرأة، إن الضحية صرخت طلبًا للمساعدة وحتى حاولت ركل المعتدي ومقاومته.وبعد ذلك هرب الرجل ولكن لم يتم العثور عليه حتى الآن، كما أنه لم يلحق أي أذى بالضحية التي رفضت تلقي الرعاية الطبية في مكان الحادث، وطلبت الشرطة أي معلومات قد تؤدي إلى اعتقاله.