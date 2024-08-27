عمرها أكثر من 7 آلاف سنة... ما اكتشفه علماء تحت الماء قبالة سواحل كرواتيا مذهل!

عمرها أكثر من 7 آلاف سنة... ما اكتشفه علماء تحت الماء قبالة سواحل كرواتيا مذهل!





رسم العلماء خريطة ثلاثية الأبعاد لمناظر طبيعية غارقة و"محفوظة بشكل جميل"، مكتملة بشبكة من الأنهار والمصبات، تحيط بمدينة مغمورة بالمياه وعمرها 7 آلاف سنة.



وفي التفاصيل، أتت جهود المسح في أعقاب اكتشاف طريق قريب من العصر الحجري العام الفائت على عمق 13 قدمًا تحت البحر الأدرياتيكي، والذي كان يربط هذه المدينة القديمة بالبر الرئيسي.



وتم بناء المدينة، المعروفة باسم سولين، على كتلة أرضية اصطناعية من قبل ثقافة هفار القديمة، لكنها بدأت تغرق ببطء قبالة ساحل كرواتيا مع ارتفاع مستويات سطح البحر مع ذوبان الأنهار الجليدية في العصر الجليدي الأخير، الذي بدأ حوالي 12000 عامًا قبل الميلاد.



وأمل فريق دولي من الباحثين استخدام هذه الجغرافيا المدفونة والفريدة من نوعها لمساعدتهم في وضع استراتيجية لبحث أعمق عن المزيد من المواقع والتحف القديمة المغمورة بالمياه.



وقال عالم الآثار الجيولوجي وصاحب البحث الرئيسي الدكتور سيمون فيتش "إنها منطقة متنوعة جدا ووفرت النتائج تفاصيل أكثر بكثير مما كنا نتوقعه".



وقد يساعد هذا الاكتشاف العلماء أيضًا على فهم كيفية تعامل الحضارة البشرية السابقة مع ارتفاع مستويات سطح البحر بسبب تغير المناخ، وفهم الصورة الأثرية بأكملها بشكل أكثر وضوحًا.



وكشف الدكتور فيتش أنه يخطط لإرسال فريق آخر من الغواصين لفحص بعض المواقع التي كشفت عنها الخرائط ذات الأبعاد الثلاثية في وقت لاحق من هذا العام، وفق ما نقل موقع