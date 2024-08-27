ذهبت للسباحة ولم تعد... حادث مرعب تعرضت له هذه الفتاة: هل تمكنت من النجاة؟

اختفت فتاة مراهقة من بريطانيا أثناء السباحة قبالة شاطئ هولندي، الأمر الذي دفع البعض إلى الاعتقاد أنها ميتة.وفي التفاصيل، خرجت الفتاة برفقة 3 من أصدقائها الذين تم إنقاذهم لاحقاً، وواجهوا صعوبات كبيرة أثناء السباحة معاً يوم الأحد الفائت.وقال رجال الإنقاذ إنهم فشلوا في تحديد مكان الفتاة، وأضافوا أن الأمل في العثور عليها على قيد الحياة يتضاءل.كما قال شاهد عيان لوسائل الإعلام إن اثنين من أصدقاء الفتاة أصيبا بجروح في الساقين، بينما اقتربت منهما سيدة كبيرة في السن والتي زعم أنها والدة أحد الأولاد وهي تصرخ.ولفت أحد السكان إلى أن أصدقاء الفتاة لم يتمكنوا من إنقاذها بسبب أمواج البحر القوية، مضيفاً: "بالكاد نجا الأولاد".