في روسيا... دبة تهاجم مدربها بطريقة غير متوقعة وفيديو يوثق اللحظة المرعبة! (فيديو)

وثق مقطع فيديو اللحظة المرعبة التي هاجمت فيها دبة تُدعى "دونات" مدربها في السيرك أمام مئات الأطفال والآباء في روسيا.وظهرت الدبة وهي تضرب المدرب سيرجي بريشينيتش وتثبته على الأرض بعد ركوبها على لوح طائر في بييسك في روسيا.وكافح بريشينيتش من أجل التحرر والنهوض إلا أن الدبة قامت بقضم العصا التي كان يحملها في يده للسيطرة عليها.وقام مسؤول في السيرك بضرب الدبة بعصا أخرى عبر الحاجز الذي يفصل بين الجمهور والحلبة، الأمر الذي أدى إلى ابتعادها عن المدرب.وبدت الدبة بعد لحظات قليلة من الحادث وكأنها فقدت عدوانيتها وعادت لتطيع مدربها بشكل مثير للدهشة.وأشارت تقارير إعلامية إلى نقل المدرب المذكور إلى المستشفى وهو الأمر الذي نفاه السيرك في وقت لاحق.