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عمره أكثر من 50 سنة... رجل يعثر على "لغز غامض" في منزله: ما حصل لاحقاً مذهل!
منوعات
2024-08-27 | 15:00
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عمره أكثر من 50 سنة... رجل يعثر على "لغز غامض" في منزله: ما حصل لاحقاً مذهل!
عمره أكثر من 50 سنة... رجل يعثر على "لغز غامض" في منزله: ما حصل لاحقاً مذهل!
اكتشف رجل لغزاً غامضاً أثناء إعادة تصميم منزله وقرر تعقب الشخص الذي كتبه منذ أكثر من 50 سنة.
وجاء في اللغز الذي كتبته سيدة تُدعى ايلين والمسلي عام 1975: "أنا هنا وأنت هناك، يفصلنا الزمن فقط. كيف سيكون الأمر في المستقبل أم أنني أمثل الماضي الآن؟ الجواب الوحيد على ذلك هو أنك مستقبلي وأنا ماضيك".
وشعرت ايلين البالغة من العمر 60 عاماً بسعادة غامرة بعدما علمت أن كتاباتها استطاعت رسم البسمة على وجوه الناس.
وكشف أحد رواد مواقع التواصل في منشور أن المالك الجديد للمنزل وايلين وجدا بعضهما البعض عبر الانترنت وكتب: "تمكنت العائلة التي عثرت على اللغز من التواصل مع الشخص الذي كتبه وهي السيدة ايلين".
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