الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أداء "مستفز" ورقصات شبه عارية على أنغام ميلادية... هذا ما تحوّل إليه اجتماع إحدى الشركات! (فيديو)
منوعات
2024-08-28 | 10:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أداء "مستفز" ورقصات شبه عارية على أنغام ميلادية... هذا ما تحوّل إليه اجتماع إحدى الشركات! (فيديو)
أداء "مستفز" ورقصات شبه عارية على أنغام ميلادية... هذا ما تحوّل إليه اجتماع إحدى الشركات! (فيديو)
واجهت إحدى الشركات انتقادات كثيرة بعد تسريب لقطات بذيئة لرقصة "سانتا المثيرة"، وذلك خلال اجتماع مجلس المدينة في بيرث يوم الجمعة الفائت.
وفي التفاصيل، سيطرت حركات الراقصات على ما كان من المفترض أن يكون احتفالًا بتعيين الشركة لأول محررة، سارة جين تاسكر، ومحرر عابر جنسيا، أدريان لو.
وكان نائب مدير الأخبار راي كوكا يناقش ما ينتظر أجندة الشركة، بما في ذلك بث عرض عيد الميلاد السنوي في بيرث في السابع من كانون الأول، عندما بدأ عزف أغنية عيد الميلاد الكلاسيكية "All I Want for Christmas".
وأظهرت اللقطات مجموعة من الراقصات شبه العاريات أثناء ارتدائهن قبعات سانتا وفساتين حمراء قصيرة وصعدن إلى المسرح، ثم قمن بأداء رقصة غير أخلاقية على أنغام النشيد الوطني لعيد الميلاد الشهير.
وتم تسريب مقطع الفيديو يوم الثلاثاء وسط انتقادات هائلة لصور الأداء حيث شبّه أحد المعلقين الراقصات بـ "الأقزام الفاسقات".
وقيل إن الموظفات اللواتي شاهدن المشهد "أُصبن بالذهول والاشمئزاز" وغادرن المسرح.
وتزامن وقوع الحادثة الأخيرة في وقت كانت فيه الشركة تواجه انتقادات ومزاعم حول السلوك غير اللائق وثقافة العمل السامة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
آخر الأخبار
منوعات
"مستفز"
ورقصات
عارية
أنغام
ميلادية...
تحوّل
اجتماع
الشركات!
(فيديو)
التالي
بعد اختفاء حسابه على "إكس" لأيام... باسم يوسف يروي تفاصيل القصة الكاملة (صور)
عمره أكثر من 50 سنة... رجل يعثر على "لغز غامض" في منزله: ما حصل لاحقاً مذهل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-07-04
رغم تطور الصورة والإنتاج... هذا ما تفتقر إليه الأعمال الفنية اليوم": إليكم ما كشفه وئام الصعيدي للـLBCI! (فيديو)
فنّ
2024-07-04
رغم تطور الصورة والإنتاج... هذا ما تفتقر إليه الأعمال الفنية اليوم": إليكم ما كشفه وئام الصعيدي للـLBCI! (فيديو)
0
فنّ
2024-07-04
على أنغام "يا أنا يا انا".... جيسي عبدو تستمتع بالأجواء الصيفية! (فيديو)
فنّ
2024-07-04
على أنغام "يا أنا يا انا".... جيسي عبدو تستمتع بالأجواء الصيفية! (فيديو)
0
منوعات
2024-06-12
"أغلقا نافذتكما!"... لحظات صاخبة في إحدى الشقق بقرب سكن جامعي: طالبة توثق اللحظة! (فيديو)
منوعات
2024-06-12
"أغلقا نافذتكما!"... لحظات صاخبة في إحدى الشقق بقرب سكن جامعي: طالبة توثق اللحظة! (فيديو)
0
منوعات
07:38
"رفيقة دربه"... وثائقي يتناول حياة الملكة رانيا بكافة مراحلها (فيديو)
منوعات
07:38
"رفيقة دربه"... وثائقي يتناول حياة الملكة رانيا بكافة مراحلها (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:18
في لحظات خاطفة للأنفاس... طائرة خفيفة على متنها الطيار وراكب سقطت على طريق مزدحم وهذا مصيرهما!
منوعات
14:18
في لحظات خاطفة للأنفاس... طائرة خفيفة على متنها الطيار وراكب سقطت على طريق مزدحم وهذا مصيرهما!
0
منوعات
12:31
"أم الصبيان"... الإعلامية نيكول الحجل تُرزق بطفلها الثاني (صورة)
منوعات
12:31
"أم الصبيان"... الإعلامية نيكول الحجل تُرزق بطفلها الثاني (صورة)
0
منوعات
12:24
"الفظاظة في العمل قد تتسبب في مقتل شخص ما"... إليكم ما كشفته آخر الدراسات!
منوعات
12:24
"الفظاظة في العمل قد تتسبب في مقتل شخص ما"... إليكم ما كشفته آخر الدراسات!
0
منوعات
10:11
اعتداء مروع يواجه سائحة في أحد المطارات... إليكم تفاصيل ما حصل!
منوعات
10:11
اعتداء مروع يواجه سائحة في أحد المطارات... إليكم تفاصيل ما حصل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
07:09
كنعان يتقدّم باستقالته من الإطار التنظيمي لـ"التيار": الإلتزام بالمبادىء أولاً
خبر عاجل
07:09
كنعان يتقدّم باستقالته من الإطار التنظيمي لـ"التيار": الإلتزام بالمبادىء أولاً
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-23
طرقات لبنان تقتل... وعائلة من بشري بكاملها فارقت الحياة لغياب أدنى معايير السلامة!
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-23
طرقات لبنان تقتل... وعائلة من بشري بكاملها فارقت الحياة لغياب أدنى معايير السلامة!
0
صحة وتغذية
2024-08-15
دراسة تكشف معلومات مهمة: متى تبدأ مرحلة الشيخوخة؟
صحة وتغذية
2024-08-15
دراسة تكشف معلومات مهمة: متى تبدأ مرحلة الشيخوخة؟
0
أخبار لبنان
12:10
الخارجية بعد التصويت على قرار التمديد لـ"اليونيفيل": نؤكد حرصنا على دعم مهمتها والتعاون معها
أخبار لبنان
12:10
الخارجية بعد التصويت على قرار التمديد لـ"اليونيفيل": نؤكد حرصنا على دعم مهمتها والتعاون معها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:59
قرار إسرائيلي بتحويل الضفة الغربية إلى صورة مصغرة عن قطاع غزة
أخبار دولية
13:59
قرار إسرائيلي بتحويل الضفة الغربية إلى صورة مصغرة عن قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
القطاع الإستشفائي يتعافى شيئاً فشيئاً
تقارير نشرة الاخبار
13:56
القطاع الإستشفائي يتعافى شيئاً فشيئاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بعد وضعه بما يشبه "القفص"... رجل يعيش مقيدا بسلاسل داخل منزله في بيروت!
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بعد وضعه بما يشبه "القفص"... رجل يعيش مقيدا بسلاسل داخل منزله في بيروت!
0
أخبار دولية
13:51
نظامان جديدان للسفر إلى دول الإتحاد الأوروبي... تعرفوا إلى EES وETIAS
أخبار دولية
13:51
نظامان جديدان للسفر إلى دول الإتحاد الأوروبي... تعرفوا إلى EES وETIAS
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بين حزب الله وإسرائيل: تباين كبير في تكاليف الهجمات والموارد العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بين حزب الله وإسرائيل: تباين كبير في تكاليف الهجمات والموارد العسكرية
0
أخبار دولية
13:48
بدو إسرائيل... بين موالين للدولة وداعمين للقضية الفلسطينية
أخبار دولية
13:48
بدو إسرائيل... بين موالين للدولة وداعمين للقضية الفلسطينية
0
أمن وقضاء
13:44
بالصورة: الإعتداءات الإسرائيلية وآخرها إغتيال ثلاثة من مقاتلي الجهاد الإسلامي
أمن وقضاء
13:44
بالصورة: الإعتداءات الإسرائيلية وآخرها إغتيال ثلاثة من مقاتلي الجهاد الإسلامي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعد التمديد لليونيفيل... هذا ما قاله هادي هاشم للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعد التمديد لليونيفيل... هذا ما قاله هادي هاشم للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اللمسات الأخيرة قبيل انطلاق الألعاب البارالمبية في باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اللمسات الأخيرة قبيل انطلاق الألعاب البارالمبية في باريس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
08:30
وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب
اقتصاد
08:30
وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب
2
خبر عاجل
07:09
كنعان يتقدّم باستقالته من الإطار التنظيمي لـ"التيار": الإلتزام بالمبادىء أولاً
خبر عاجل
07:09
كنعان يتقدّم باستقالته من الإطار التنظيمي لـ"التيار": الإلتزام بالمبادىء أولاً
3
آخر الأخبار
17:27
مسيرة إسرائيلية تستهدف شاحنة على الطريق الدولية بعلبك حمص في بلدة رسم الحدث
آخر الأخبار
17:27
مسيرة إسرائيلية تستهدف شاحنة على الطريق الدولية بعلبك حمص في بلدة رسم الحدث
4
خبر عاجل
06:27
طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
خبر عاجل
06:27
طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
5
أخبار لبنان
07:29
التيار الوطني الحر: كنعان اختار أن يقدّم استقالته في الاعلام
أخبار لبنان
07:29
التيار الوطني الحر: كنعان اختار أن يقدّم استقالته في الاعلام
6
أخبار لبنان
16:06
الآن عون: دراسة خياراتي الانتخابية بعد فصلي من التيار هو من البديهيات التي اقوم بها علنًا
أخبار لبنان
16:06
الآن عون: دراسة خياراتي الانتخابية بعد فصلي من التيار هو من البديهيات التي اقوم بها علنًا
7
أمن وقضاء
03:47
حاول خطفها بقوة السلاح... "المعلومات" كشفت هويته وأوقفته
أمن وقضاء
03:47
حاول خطفها بقوة السلاح... "المعلومات" كشفت هويته وأوقفته
8
أخبار لبنان
17:07
تجمع العسكريين المتقاعدين: رفض بالمطلق للزيادات المُسربة من الحكومة
أخبار لبنان
17:07
تجمع العسكريين المتقاعدين: رفض بالمطلق للزيادات المُسربة من الحكومة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More