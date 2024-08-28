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أداء "مستفز" ورقصات شبه عارية على أنغام ميلادية... هذا ما تحوّل إليه اجتماع إحدى الشركات! (فيديو)

منوعات
2024-08-28 | 10:35
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أداء &quot;مستفز&quot; ورقصات شبه عارية على أنغام ميلادية... هذا ما تحوّل إليه اجتماع إحدى الشركات! (فيديو)
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أداء "مستفز" ورقصات شبه عارية على أنغام ميلادية... هذا ما تحوّل إليه اجتماع إحدى الشركات! (فيديو)

أداء "مستفز" ورقصات شبه عارية على أنغام ميلادية... هذا ما تحوّل إليه اجتماع إحدى الشركات! (فيديو)

واجهت إحدى الشركات انتقادات كثيرة بعد تسريب لقطات بذيئة لرقصة "سانتا المثيرة"، وذلك خلال اجتماع مجلس المدينة في بيرث يوم الجمعة الفائت.

وفي التفاصيل، سيطرت حركات الراقصات على ما كان من المفترض أن يكون احتفالًا بتعيين الشركة لأول محررة، سارة جين تاسكر، ومحرر عابر جنسيا، أدريان لو.

وكان نائب مدير الأخبار راي كوكا يناقش ما ينتظر أجندة الشركة، بما في ذلك بث عرض عيد الميلاد السنوي في بيرث في السابع من كانون الأول، عندما بدأ عزف أغنية عيد الميلاد الكلاسيكية "All I Want for Christmas".

وأظهرت اللقطات مجموعة من الراقصات شبه العاريات أثناء ارتدائهن قبعات سانتا وفساتين حمراء قصيرة وصعدن إلى المسرح، ثم قمن بأداء رقصة غير أخلاقية على أنغام النشيد الوطني لعيد الميلاد الشهير.

وتم تسريب مقطع الفيديو يوم الثلاثاء وسط انتقادات هائلة لصور الأداء حيث شبّه أحد المعلقين الراقصات بـ "الأقزام الفاسقات".

وقيل إن الموظفات اللواتي شاهدن المشهد "أُصبن بالذهول والاشمئزاز" وغادرن المسرح.

وتزامن وقوع الحادثة الأخيرة في وقت كانت فيه الشركة تواجه انتقادات ومزاعم حول السلوك غير اللائق وثقافة العمل السامة، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.
 

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