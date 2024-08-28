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"الفظاظة في العمل قد تتسبب في مقتل شخص ما"... إليكم ما كشفته آخر الدراسات!
منوعات
2024-08-28 | 12:24
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"الفظاظة في العمل قد تتسبب في مقتل شخص ما"... إليكم ما كشفته آخر الدراسات!
توصل بحث جديد إلى أن السلوك الفظ في العمل "قد يكون له عواقب تهدد الحياة" بالنسبة للمتلقين وغيرهم.
وقال أمير إيريز، الباحث في جامعة فلوريدا: "تتعامل العديد من أماكن العمل مع الوقاحة باعتبارها مشكلة شخصية بسيطة... ويظهر بحثنا أنه يشكل تهديدًا كبيرًا للإنتاجية وحتى السلامة. ويجب على المؤسسات التعامل معها على هذا النحو".
ووجدت الدراسة الجديدة، التي نُشرت الآن في مجلة علم النفس التطبيقي، أن العديد من الصناعات مثل الرعاية الصحية ترى خطرًا مشروعًا على أولئك الذين يستهين بهم زملاء العمل الوقحون من خلال تقليل قدراتهم الوظيفية، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وفي إحدى الدراسات، أثرت "التعليقات الوقحة المعتدلة" على أداء الفريق الطبي بنسبة 44%.
وعلى مستوى الفريق، أدت الوقاحة إلى سلوك أناني بين الأقران وخنقت "التعاون والتنسيق الضروريين للعمل الجماعي الفعال".
وكان هذا واضحًا جدًا في مشاركة أعباء العمل والمعلومات مع بعضهم البعض.
وفي مجال الرعاية الصحية، أدى ذلك إلى "سوء تنفيذ إجراءات إنقاذ الحياة."
وقال الباحث جيك جيل من جامعة إنديانا: "إنه تذكير قوي بأن الطريقة التي نتفاعل بها مع بعضنا البعض لها عواقب في العالم الحقيقي، خاصة في المواقف الحرجة".
وعلى الرغم من الإشارة إلى المجال الطبي باعتباره مجال العمل الأكثر تهديدًا للحياة حيث يجب اتباع قواعد السلوك، إلا أن معاملة الزملاء بشكل صحيح يجب أن تكون عالمية في كل المهن، كما يقول الباحثون.
باختصار، تعتمد معنويات الفريق أو الشركة على ذلك.
ويؤكد الباحثون أن الشركات يجب أن تبني تدريبًا حول هذا الأمر لمساعدة الموظفين على التركيز على "المرونة واليقظة".
وقال إيريز: "مع تطور فهمنا لديناميكيات مكان العمل، يؤكد بحثنا على نقطة بالغة الأهمية: في البحث عن فرق عالية الأداء، في بعض الأحيان يمكن لأصغر المجاملات أن تحدث فرقًا كبيرًا".
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