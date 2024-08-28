"الفظاظة في العمل قد تتسبب في مقتل شخص ما"... إليكم ما كشفته آخر الدراسات!

بعد اختفاء حسابه على "إكس" لأيام... باسم يوسف يروي تفاصيل القصة الكاملة (صور)

بعد اختفاء حسابه على "إكس" لأيام... باسم يوسف يروي تفاصيل القصة الكاملة (صور)

عمره أكثر من 50 سنة... رجل يعثر على "لغز غامض" في منزله: ما حصل لاحقاً مذهل!