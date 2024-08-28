الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الفظاظة في العمل قد تتسبب في مقتل شخص ما"... إليكم ما كشفته آخر الدراسات!

منوعات
2024-08-28 | 12:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;الفظاظة في العمل قد تتسبب في مقتل شخص ما&quot;... إليكم ما كشفته آخر الدراسات!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"الفظاظة في العمل قد تتسبب في مقتل شخص ما"... إليكم ما كشفته آخر الدراسات!

توصل بحث جديد إلى أن السلوك الفظ في العمل "قد يكون له عواقب تهدد الحياة" بالنسبة للمتلقين وغيرهم.

وقال أمير إيريز، الباحث في جامعة فلوريدا: "تتعامل العديد من أماكن العمل مع الوقاحة باعتبارها مشكلة شخصية بسيطة... ويظهر بحثنا أنه يشكل تهديدًا كبيرًا للإنتاجية وحتى السلامة. ويجب على المؤسسات التعامل معها على هذا النحو".

ووجدت الدراسة الجديدة، التي نُشرت الآن في مجلة علم النفس التطبيقي، أن العديد من الصناعات مثل الرعاية الصحية ترى خطرًا مشروعًا على أولئك الذين يستهين بهم زملاء العمل الوقحون من خلال تقليل قدراتهم الوظيفية، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وفي إحدى الدراسات، أثرت "التعليقات الوقحة المعتدلة" على أداء الفريق الطبي بنسبة 44%.

وعلى مستوى الفريق، أدت الوقاحة إلى سلوك أناني بين الأقران وخنقت "التعاون والتنسيق الضروريين للعمل الجماعي الفعال".

وكان هذا واضحًا جدًا في مشاركة أعباء العمل والمعلومات مع بعضهم البعض.

وفي مجال الرعاية الصحية، أدى ذلك إلى "سوء تنفيذ إجراءات إنقاذ الحياة."

وقال الباحث جيك جيل من جامعة إنديانا: "إنه تذكير قوي بأن الطريقة التي نتفاعل بها مع بعضنا البعض لها عواقب في العالم الحقيقي، خاصة في المواقف الحرجة".

وعلى الرغم من الإشارة إلى المجال الطبي باعتباره مجال العمل الأكثر تهديدًا للحياة حيث يجب اتباع قواعد السلوك، إلا أن معاملة الزملاء بشكل صحيح يجب أن تكون عالمية في كل المهن، كما يقول الباحثون.

باختصار، تعتمد معنويات الفريق أو الشركة على ذلك.

ويؤكد الباحثون أن الشركات يجب أن تبني تدريبًا حول هذا الأمر لمساعدة الموظفين على التركيز على "المرونة واليقظة".

وقال إيريز: "مع تطور فهمنا لديناميكيات مكان العمل، يؤكد بحثنا على نقطة بالغة الأهمية: في البحث عن فرق عالية الأداء، في بعض الأحيان يمكن لأصغر المجاملات أن تحدث فرقًا كبيرًا".
 

آخر الأخبار

منوعات

العمل

تتسبب

ما"...

إليكم

كشفته

الدراسات!

LBCI التالي
بعد اختفاء حسابه على "إكس" لأيام... باسم يوسف يروي تفاصيل القصة الكاملة (صور)
عمره أكثر من 50 سنة... رجل يعثر على "لغز غامض" في منزله: ما حصل لاحقاً مذهل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-06-11

صلة غير متوقّعة بين الأطعمة "فائقة المعالجة" وخطر الموت المبكر... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات!

LBCI
صحة وتغذية
2024-08-17

مشاهدة 8 دقائق من تيك توك يمكن أن تؤدي الى "عواقب سلبية فورية"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

LBCI
أخبار دولية
11:55

الأمم المتحدة: العملية العسكرية التي بدأتها إسرائيل بالضفة الغربية تهدد بـ"مفاقمة الوضع الكارثي"

LBCI
أخبار دولية
2024-08-25

إثر اعتراض "القبة الحديدية" طائرة مسيرة أطلقها حزب الله... الجيش الاسرائيلي: مقتل جندي بالبحرية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:18

في لحظات خاطفة للأنفاس... طائرة خفيفة على متنها الطيار وراكب سقطت على طريق مزدحم وهذا مصيرهما!

LBCI
منوعات
12:31

"أم الصبيان"... الإعلامية نيكول الحجل تُرزق بطفلها الثاني (صورة)

LBCI
منوعات
10:35

أداء "مستفز" ورقصات شبه عارية على أنغام ميلادية... هذا ما تحوّل إليه اجتماع إحدى الشركات! (فيديو)

LBCI
منوعات
10:11

اعتداء مروع يواجه سائحة في أحد المطارات... إليكم تفاصيل ما حصل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
07:09

كنعان يتقدّم باستقالته من الإطار التنظيمي لـ"التيار": الإلتزام بالمبادىء أولاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-23

طرقات لبنان تقتل... وعائلة من بشري بكاملها فارقت الحياة لغياب أدنى معايير السلامة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-08-15

دراسة تكشف معلومات مهمة: متى تبدأ مرحلة الشيخوخة؟

LBCI
أخبار لبنان
12:10

الخارجية بعد التصويت على قرار التمديد لـ"اليونيفيل": نؤكد حرصنا على دعم مهمتها والتعاون معها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:59

قرار إسرائيلي بتحويل الضفة الغربية إلى صورة مصغرة عن قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

القطاع الإستشفائي يتعافى شيئاً فشيئاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بعد وضعه بما يشبه "القفص"... رجل يعيش مقيدا بسلاسل داخل منزله في بيروت!

LBCI
أخبار دولية
13:51

نظامان جديدان للسفر إلى دول الإتحاد الأوروبي... تعرفوا إلى EES وETIAS

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

بين حزب الله وإسرائيل: تباين كبير في تكاليف الهجمات والموارد العسكرية

LBCI
أخبار دولية
13:48

بدو إسرائيل... بين موالين للدولة وداعمين للقضية الفلسطينية

LBCI
أمن وقضاء
13:44

بالصورة: الإعتداءات الإسرائيلية وآخرها إغتيال ثلاثة من مقاتلي الجهاد الإسلامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بعد التمديد لليونيفيل... هذا ما قاله هادي هاشم للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

اللمسات الأخيرة قبيل انطلاق الألعاب البارالمبية في باريس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
08:30

وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب

LBCI
خبر عاجل
07:09

كنعان يتقدّم باستقالته من الإطار التنظيمي لـ"التيار": الإلتزام بالمبادىء أولاً

LBCI
آخر الأخبار
17:27

مسيرة إسرائيلية تستهدف شاحنة على الطريق الدولية بعلبك حمص في بلدة رسم الحدث

LBCI
خبر عاجل
06:27

طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

LBCI
أخبار لبنان
07:29

التيار الوطني الحر: كنعان اختار أن يقدّم استقالته في الاعلام

LBCI
أخبار لبنان
16:06

الآن عون: دراسة خياراتي الانتخابية بعد فصلي من التيار هو من البديهيات التي اقوم بها علنًا

LBCI
أمن وقضاء
03:47

حاول خطفها بقوة السلاح... "المعلومات" كشفت هويته وأوقفته

LBCI
أخبار لبنان
17:07

تجمع العسكريين المتقاعدين: رفض بالمطلق للزيادات المُسربة من الحكومة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More