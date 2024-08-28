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في لحظات خاطفة للأنفاس... طائرة خفيفة على متنها الطيار وراكب سقطت على طريق مزدحم وهذا مصيرهما!

منوعات
2024-08-28 | 14:18
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في لحظات خاطفة للأنفاس... طائرة خفيفة على متنها الطيار وراكب سقطت على طريق مزدحم وهذا مصيرهما!
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في لحظات خاطفة للأنفاس... طائرة خفيفة على متنها الطيار وراكب سقطت على طريق مزدحم وهذا مصيرهما!

نجا طيار وراكب بأعجوبة من دون أي إصابات خطيرة بعد تحطم طائرتهما الخفيفة على طريق مزدحم.

وتوقفت الطائرة الشراعية الآلية الخاصة بهما وسقطت على الطريق A419 في غلوسيسترشاير في الساعة 4.45 مساءً بعد ظهر يوم الثلاثاء.

وتظهر الصور راكبي السيارة في حالة صدمة وسط الحطام حيث يبدو أن أحد أجنحة الطيارة  قد انفصل عن الجسم الرئيسي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتسبب الحادث المروع في حدوث اضطرابات كبيرة، حيث أغلقت الشرطة الطريق في الاتجاهين، مما أدى إلى توقف طابور طويل من السيارات في مكان الحادث. 

وسارعت خدمات الطوارئ لمساعدة الثنائي وكانت سيارة الإسعاف الجوي Great Western من بين 999 طاقمًا تم استدعاؤهم للإبلاغ عن سقوط الطائرة.

ولا يُعتقد أن أيًا منهما أصيب بجروح خطيرة، ووقع الحادث على الطريق الرئيسي بالقرب من مطار أستون داون في فرامبتون مانسيل بين سيرنسيستر وستراود.

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