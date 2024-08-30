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كادت أن تفقد ابنتها... أم تحذر الأهل من "الغرق الجاف" ومدى خطورته!
منوعات
2024-08-30 | 13:58
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كادت أن تفقد ابنتها... أم تحذر الأهل من "الغرق الجاف" ومدى خطورته!
كادت أن تفقد ابنتها... أم تحذر الأهل من "الغرق الجاف" ومدى خطورته!
حذرت أم أميركية من المخاطر المرعبة التي قد تنتج عن ابتلاع المياه داخل حوض السباحة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، كانت ابنة آني غالاغر البالغة من العمر 5 سنوات تستمتع بيوم صيفي عندما غمرتها المياه لثوانٍ ولكنها أكملت السباحة حينها.
ولم تهتم غالاغر لخطورة الموضوع في البداية خصوصا أن ابنتها أرادت العودة للسباحة، ولكنها أُصيبت بآلام شديدة في وقت لاحق من تلك الليلة.
وفي هذا السياق، ذهبت غالاغر مع ابنتها إلى المستشفى حيث وجد الأطباء أن الأخيرة عانت من "الغرق الجاف"، الأمر الذي يحدث نتيجة ابتلاع الماء بدلا من استنشاق الهواء.
وعانت الطفلة من الالتهاب الرئوي التنفسي، الذي يحدث عند دخول أجسام أو مواد غريبة إلى مجرى الهواء، ما يسبب رد فعل التهابي ويجعل التنفس صعبًا.
وكانت حالة ابنة السيدة غالاغر حرجة، ولكنها استجابت بشكل جيد للمضادات الحيوية وخرجت من المستشفى بعد أسبوع.
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