بعد صراع مع المرض... الموت يغيب إعلامية مصرية شهيرة

غيب الموت يوم أمس الجمعة الإعلامية المصرية الشهيرة جاكلين الزقازيقي بعد صراع مع مرض السرطان.







وتم تشييع جثمان الزقازيقي يوم أمس الجمعة بعد صلاة الجمعة في مسجد السيدة نفيسة في القاهرة بحسب ما كشف زوج شقيقتها.







وكتب زوج شقيقتها عبر حسابه على فيسبوك: "رحلت عن دنيانا الإعلامية جاكلين الزقازيقي، بعد معاناة مريرة وصعبة مع مرض السرطان، ولكن هذه إرادة الله".







وأضاف: "وليشهد الله أنك يا جاكلين كنت مثل ابنتي تماما، وكم كنت طيبة ونقية وذات وجه بشوش وتتعاملين مع الجميع بكل حب وإخلاص وود".





