نزهة في الحديقة قلبت حياته... طفل يتعرض لحادث مروع والسبب: القهوة الساخنة؟!

تحدثت أم عن معاناتها من نوبات الهلع وذلك بعد إصابة طفلها بحروق بالغة بعدما سكب أحد الأشخاص القهوة الساخنة على جسده.وخضع الطفل الذي يُدعى لوكا لعملية جراحية ثانية يوم أمس الجمعة بعد اصابته بحروق في وجهه وجسمه بعد تعرضه لهجوم في حديقة بريسبان في أستراليا.وقالت الأم: "تعرضت الليلة الماضية لنوبة هلع واعتقدت أنه سيؤذي المزيد من الأشخاص وخاصةً أن الشرطة لم تتمكن من اعتقاله حتى الآن".وشكرت الأم أيضاً الممرضة التي ساعدتها في الحديقة وأخذت ابنها إلى شقتها بعدما سكب المارة الماء البارد على الطفل.