في أميركا... طالب يتعرض للتنمر بأبشع الطرق وهذا كان مصير المتنمرين! (فيديو)

أجبر طلاب في مدرسة غولدن فالي الثانوية في ولاية كاليفورنيا الأميركية طالباً في مدرسة إعدادية أخرى على لعق الجزء الخلفي من أحذيتهم بعد صفعه على وجهه.

وظهر الطلاب في مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل وهم يطلبون من الطالب كارتر لاشاول أن "يلعق هذا القرف" قبل القاء القبض عليهم.

وانفجر كارتر بالبكاء بعد رحيل الطلاب بينما هرعت سيدة تُدعى أدينا ألانيز لمساعدته.

وقالت بوبي مورهيد، جدة كارتر، إنه لن يعود إلى منزله من المدرسة مشياً على الأقدام بعد الآن.

واحتشد الطلاب في مدرسة غولدن فالي الثانوية لدعم كارتر في حين تجمع الناس في الخارج حاملين لافتات داعمة له.

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