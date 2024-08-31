تعود إلى القرن السابع عشر... بيع لوحة قديمة للفنان الهولندي رامبرانت في مزاد علني: كم بلغ سعرها؟

تعود إلى القرن السابع عشر... بيع لوحة قديمة للفنان الهولندي رامبرانت في مزاد علني: كم بلغ سعرها؟

بيعت لوحة مفقودة منذ فترة طويلة للفنان الهولندي رامبرانت في مزاد علني في ولاية ماين الأميركية بعد العثور عليها في علية أحد المنازل بمبلغ 1.410.000 دولار.





واكتشف كاجا فيايو، مؤسس المزاد العلني المذكور، اللوحة التي تعود إلى القرن السابع عشر خلال مكالمة هاتفية.





وأظهرت اللوحة التي يعود تاريخها إلى ثلاثينيات القرن السابع عشر فتاة مراهقة ترتدي فستاناً باللون الأسود مع ياقة بيضاء مصنوعة من الكشكش.





وعثر فيايو على ملصق على الجزء الخلفي من اللوحة والذي أشار إلى أنها من أعمال رامبرانت.





ولفتت اللوحة أنظار الكثير من الأشخاص في المزاد الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعرها بسرعة وبيعها في نهاية المطاف إلى أحد الهواة الأوروبيين.

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