الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"شخص آخر لم يرغب بعيش حياته فقتلها من دون قصد"... ما حصل مع مارغريتا مأساوي! (صورة)

منوعات
2024-09-01 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;شخص آخر لم يرغب بعيش حياته فقتلها من دون قصد&quot;... ما حصل مع مارغريتا مأساوي! (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"شخص آخر لم يرغب بعيش حياته فقتلها من دون قصد"... ما حصل مع مارغريتا مأساوي! (صورة)

قُتلت جدة بعد أن قام رجل يريد الانتحار بالقفز من جسر على الطريق السريع فاصطدم بزجاجها الأمامي وأصابها.

وفي التفاصيل، كانت مارغريتا نوفيلا غاليندو جالسة في مقعد الراكب بينما كان زوجها فلورنسيو يقودهما على طول الطريق السريع 210 في سيلمار، لوس أنجلوس، في 9 آب الفائت، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

واتصل المارة بالشرطة في الساعة 7.17 مساءً قائلين إن رجلا كان يهدد بالقفز من جسر روكسفورد، وأنه تجاوز الحافة قبل أن يتمكنوا من الوصول إليه.

وضرب الرجل سيارة غاليندو بقوة لدرجة أنه اخترق الزجاج الأمامي مباشرة وضرب مارغريتا وهي جالسة في مقعدها. وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة وليس من الواضح ما إذا كان قد نجا. ولم يتم الكشف عن اسمه.

وكان يُعتقد في البداية أن إصابات مارغريتا لا تهدد حياتها، وفقًا لتقرير حادثة شرطة لوس أنجلوس، ولكن تبين لاحقًا أنها أكثر خطورة بكثير. 

وقالت عائلتها إنها كافحت في وحدة العناية المركزة في حالة حرجة لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا حتى توفيت يوم الأربعاء الفائت.

وقال ابنها ديفيد غاليندو: "لقد حاربت بشجاعة لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا، ولكن في 28 آب، أخبرنا الأطباء أنها لن تتعافى".

وتابع: "بشكل مأساوي، توفيت أمي، وتركتني خلفها مع أخي وأختي وأحفادها السبعة. والدي الآن وحيد من دون حب حياته... إنه أمر غير عادل بشكل لا يصدق أن حياتها قد أُزهقت لأن شخصًا آخر لم يرغب في حياته... كانت والدتي شخصًا محبًا ومهتمًا، وعائلتنا حزينة القلب وتكافح للتعامل مع هذه الخسارة التي لا يمكن تصورها."


آخر الأخبار

منوعات

حياته

فقتلها

قصد"...

مارغريتا

مأساوي!

(صورة)

LBCI التالي
"وفاة ليلى عبد اللطيف"... خبر اجتاح مواقع التواصل: إليكم الحقيقة!
تعود إلى القرن السابع عشر... بيع لوحة قديمة للفنان الهولندي رامبرانت في مزاد علني: كم بلغ سعرها؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:18

"سيبقى حبه في قلبي إلى الأبد"... نانسي عجرم تنعى أحد معجبيها بكلمات مؤثرة! (صورة)

LBCI
فنّ
2024-08-30

بعد انفصالها عن براد بيت... أنجلينا جولي "مغرومة"؟! (صورة)

LBCI
منوعات
2024-08-29

"شكراً لك على الذكريات"... استقالة ساخرة تشعل وسائل التواصل وهذا ما حصل! (صورة)

LBCI
منوعات
2024-08-28

"أم الصبيان"... الإعلامية نيكول الحجل تُرزق بطفلها الثاني (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:15

بعد إثارتهما الجدل... أميرة النرويج و"المعلم الروحي" يتوجان قصة حبهما بالزواج (صور)

LBCI
منوعات
05:12

خالد ولؤي علامة يلفتان الأنظار برقصتهما... أناقتهما الدائمة وعفويتهما حديث الجمهور! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:55

"وفاة ليلى عبد اللطيف"... خبر اجتاح مواقع التواصل: إليكم الحقيقة!

LBCI
منوعات
2024-08-31

تعود إلى القرن السابع عشر... بيع لوحة قديمة للفنان الهولندي رامبرانت في مزاد علني: كم بلغ سعرها؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2024-08-28

وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-27

مسيرة إسرائيلية تستهدف شاحنة على الطريق الدولية بعلبك حمص في بلدة رسم الحدث

LBCI
آخر الأخبار
16:33

خليل الحية للجزيرة: لسنا معنيين بالتفاوض على شروط نتنياهو الجديدة وقرار الحركة هو عدم التنازل عن مقترح 2 يوليو

LBCI
صحف اليوم
00:20

بري يستبق حراك الخماسية باختبار المعارضة (الأخبار)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:04

حماس تنشر فيديو: "نتنياهو يصنع العشرات من رون اراد..."

LBCI
أخبار دولية
16:58

خليل الحية للجزيرة: دون الانسحاب الإسرائيلي من فيلادلفيا ونتساريم ورفح فليس هناك اتفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

هاريس تعيّن محامية أميركية مصرية الأصل للتواصل مع العرب الأميركيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

رحلة وحدة 8200 الاسرائيلية من غليلوت إلى Silicon Valley

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التلقيح في غزة سباق مع الوقت .. أطفال يُلقحون وآخرون يموتون!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

مظاهرات تعمّ شوارع تل أبيب وتطالب بإبرام صفقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

في الداخل اسرائيلي... الاحتجاجات تتصاعد بوجه نتنياهو وإضراب غير مسبوق يشل البلد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الاعتداءات الاسرائيلية بالصور.. سلسلة ضربات على بلدات جنوبية عدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في صور.. تراجع السياحة يضر بالدورة الاقتصادية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:55

"وفاة ليلى عبد اللطيف"... خبر اجتاح مواقع التواصل: إليكم الحقيقة!

LBCI
فنّ
07:26

سقط على خشبة المسرح خلال حفلة موسيقية... وفاة مغني الراب الأميركي فاتمان سكوب في مشهد مؤلم!

LBCI
خبر عاجل
14:03

التحكم المروري: يرجى من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار الخفيفة في بعض المناطق تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية

LBCI
فنّ
13:40

جينيفر لوبيز تكسر صمتها بعد طلاقها بملابس سباحة مثيرة ورسالة خفية وهذا ما تضمنته! (صور)

LBCI
خبر عاجل
12:46

جعجع: الطريق إلى قصر بعبدا لا تمر في حارة حريك والدخول إليه لا يكون من بوابة عين التينة ووفق شروطها فهذه الطريق تمر فقط من ساحة النجمة ومن خلال صندوق الاقتراع

LBCI
أخبار دولية
17:04

حماس تنشر فيديو: "نتنياهو يصنع العشرات من رون اراد..."

LBCI
خبر عاجل
00:54

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نهر الكلب وصولا للضبية بسبب حادث مروري ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

LBCI
موضة وجمال
07:35

بعد انسحابها من مسابقة جنوب إفريقيا إثر حملة رفض لمشاركتها... تاج الجمال النيجيري للشابة تشيديما العشرينية!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More