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بعد إثارتهما الجدل... أميرة النرويج و"المعلم الروحي" يتوجان قصة حبهما بالزواج (صور)
منوعات
2024-09-02 | 05:15
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بعد إثارتهما الجدل... أميرة النرويج و"المعلم الروحي" يتوجان قصة حبهما بالزواج (صور)
بعد إثارتهما الجدل... أميرة النرويج و"المعلم الروحي" يتوجان قصة حبهما بالزواج (صور)
توج كل من أميرة النرويج مارثا لويز والمعلم الروحي الأميركي دوريك فيريت قصة حبهما بالزواج يوم السبت الفائت في حفل حضره أفراد العائلة المالكة النرويجية وبعض المشاهير.
وقام الزوجان ببيع حقوق صور زواجهما لمجلة بريطانية مختصة بأخبار المشاهير بالإضافة إلى إعطائهما شبكة نتفليكس حق تصوير فيلم عنهما.
وأقيم حفل الزفاف الذي لم يتم بثه على شاشة التلفاز داخل خيمة كبيرة على عكس حفل الزفاف الأول للأميرة الذي أقيم عام 2002 في أكبر كنيسة في البلاد والذي انتهى بالطلاق عام 2017.
وأعلن القصر الملكي في النرويج أن فيريت سيصبح أحد أفراد العائلة المالكة في النرويج وليس من البيت الملكي النرويجي الأساسي الذي يضم الملك والوريثين الشرعيين له.
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