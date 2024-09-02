"رجل أم مراهق وقح"... امرأة تروي معاناتها مع شريكها "الغاضب": ما علاقة عائلتها؟

كشفت امرأة أن شريكها البالغ من العمر 48 عاماً يرفض مقابلة عائلتها ويشعر بالغضب عندما تطلب منه ذلك.وكتبت المرأة في منشور على موقع بريطاني شهير أن شريكها "يغضب ويستخدم الصمت العقابي في الفترة التي تسبق كل تجمع عائلي".ونصح الأشخاص المرأة في قسم التعليقات بالانفصال عن شريكها بسبب تصرفاته السيئة.وجاء في المنشور: "شريكي يرفض رؤية عائلتي، لقد دعتني أمي لتناول الغداء في مقهى لكنه لا يريد الذهاب. يحدث هذا في كل مرة نذهب لرؤية أي أحد من أفراد عائلتي".وعلق أحد الأشخاص على المنشور كاتباً: "يبلغ من العمر 48 عاماً ويتصرف كمراهق وقح يبلغ من العمر 14 عاماً"، بينما كتب آخر: "هذه علامة حمراء، هذا الرجل يحاول عزلك".