ميا خليفة في منشور جديد... ووشم على ذراعها يثير الجدل: "قاوم" (صور)

"أه، يا قلبي... حرام، يا حبيبي"، بهذه الكلمات علّقت نجمة الأفلام الإباحية ميا خليفة على منشورها الجديد عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام.

ونشرت الشابة لبنانية الأصل مجموعة من الصور لها في زيٍّ شرقي بامتياز، حيث بدت في إطلالة شبيهة لملكة مصر السابقة "كليوباترا".

كما ظهر على ذراعها وشماً وهو كناية عن كلمة "قاوم" مكتوبة في اللغة العربية.

ونال المنشور أكثر من 1400 كبسة إعجاب، كما علّق الكثيرون على الكلمة المكتوبة على جسدها، متسائلين عن معناها والقصد خلف نشرها.