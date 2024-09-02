وضع يده على "مؤخرتها" خلال عطلة على اليخت... هل تزوج كريستيانو وجورجينا سرا؟ (صور)

أثار كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز تكهنات واسعة بعد ظهورهما سويًا في رحلة بحرية على متن يخت فاخر في سان تروبيه يوم السبت، حيث لم يتمكن النجم البرتغالي من إخفاء مشاعره تجاه شريكته طويلة الأمد. وبينما كانت الشائعات تتردد حول زواجهما سرًا، بدا الزوجان في غاية السعادة أثناء استمتاعهما بأشعة الشمس الدافئة.

جورجينا، البالغة من العمر 30 عامًا، خطفت الأنظار بإطلالتها المذهلة في بيكيني أبيض، والذي أبرز قوامها الممشوق، فيما لم يستطع رونالدو، البالغ من العمر 39 عامًا، مقاومة إظهار إعجابه بها، حيث ظهر يضع يده على مؤخرتها في حركة عفوية.

وأكملت جورجينا إطلالتها بإكسسوارات فاخرة، تضمنت سوارًا ذهبيًا كبيرًا وقلادة أنيقة ونظارات شمسية ضخمة. وفي وقت لاحق، ارتدت فستانًا كريميًا ملفوفًا، أظهر منحنياتها الرائعة بطريقة أنيقة.

رونالدو، من جانبه، استعرض لياقته البدنية المذهلة وعضلات بطنه المشدودة مرتديًا سروال سباحة بلون الكاكي. وبينما قضى الزوجان وقتهما في الاسترخاء، لم يُشاهد أطفالهما الخمسة على متن اليخت، مما يوحي بأن الثنائي كان يستمتع بلحظات رومانسية خاصة. وربما كان ذلك بمثابة شهر عسل، وسط شائعات زواجهما السري.

والجدير بالذكر أن رونالدو وجورجينا يتواعدان منذ عام 2016، ولديهما طفلان معًا، بينما تقوم جورجينا أيضًا بدور الأم لأطفاله الثلاثة الآخرين.