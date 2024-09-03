الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الصيف الأكثر حراً على الإطلاق... تسجيل درجات حرارة قياسية في أجزاء من الصين واليابان
منوعات
2024-09-03 | 04:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
الصيف الأكثر حراً على الإطلاق... تسجيل درجات حرارة قياسية في أجزاء من الصين واليابان
الصيف الأكثر حراً على الإطلاق... تسجيل درجات حرارة قياسية في أجزاء من الصين واليابان
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الصينية أن بعض الأجزاء في الصين سجلت درجات حرارة قياسية في شهر آب الفائت، في وقت أعلنت السلطات اليابانية أن هذا الصيف كان الأكثر حرّاً في البلدين منذ بدأ تسجيل البيانات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
والصين أكبر متسبب بانبعاثات الغازات الدفيئة ويشير العلماء إلى أنها محرّك لتغيّر المناخ في العالم.
تعهّدت بكين بأن تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتسببة باحترار الكوكب ذروتها بحلول العام 2030 وإلى صافي صفر بحلول 2060.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية في مقال نشر الأحد بأن معدل درجات حرارة الجو المسجّلة الشهر الفائت في ثماني مقاطعات ومناطق ومدن "كانت الأعلى بالنسبة للفترة ذاتها" منذ بدأ تسجيل البيانات.
وشملت هذه المناطق مدينة شنغهاي الكبيرة ومقاطعات جيانغسو وخبي وهاينان وجيلين ولياونينغ وشاندونغ إضافة إلى إقليم شينجيانغ (شمال غرب)، وفق الهيئة.
وسجّلت خمس مقاطعات أخرى شهر آب الثاني الأكثر حرا لديها على الإطلاق بينما شهدت سبع مقاطعات أخرى ثالث آب أكثر حرا.
وقالت هيئة الأرصاد "بالنظر إلى الشهر الفائت، شهدت معظم أجزاء الصين صيفا أكثر حرّا من السنوات السابقة".
وسجّلت مدن رئيسية هي شنغهاي وهانغتشو وتشونغتشينغ "أيام بدرجات حرارة أعلى" تعلن عادة عندما تتجاوز الحرارة 35 درجة مئوية، مقارنة مع أي آب آخر منذ بدأ تسجيل البيانات.
ورغم أنه يتوقع بأن يتراجع الحر في معظم أجزاء الشمال مع دخول الخريف، "ما زال من المبكر جدا توقع انتهائه تماما"، وفق هيئة الأرصاد.
توقّع علماء المناخ بأن يكون العام 2024 الأكثر حرا على الإطلاق في الأرض بسبب ارتفاع حرارة الكوكب.
وأفاد مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي المتخصص في دراسات تغير المناخ إن تموز الفائت كان الثاني الأكثر سخونة منذ بدأ تسجيل البيانات عام 1940، إذ كان أقل حرا بعض الشيء من تموز 2023.
عانت معظم أجزاء شرق آسيا هذا الصيف من الحر الشديد إذ أعلنت اليابان الاثنين بأن معدل درجات الحرارة في المنطقة على الأمد الطويل كان أعلى بـ1,76 درجة مئوية من المعدل العادي خلال الفترة بين حزيران وآب، ليعادل المستوى المسجّل في صيف العام 2023 الذي كان الأعلى منذ بدأت الإحصاءات عام 1898.
يجعل ارتفاع درجات الحرارة في العالم ظواهر الطقس الفريدة أكثر تكرارا وحدة. وشهدت الصين ظروف طقس حادّة خلال الصيف، من موجات حر في معظم أنحاء الشمال والغرب وصولا إلى فيضانات مدمّرة في مناطق الوسط والجنوب.
وأفادت السلطات الصينية المعنية بأحوال الطقس بأن تموز كان الشهر الأكثر حرا في البلاد منذ بدأ تسجيل البيانات، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي، فيما يتواصل تسجيل درجات حرارة مرتفعة للغاية في أجزاء كبيرة من العالم.
وأفادت شبكة "سي سي تي في" الرسمية للبث نقلا عن السلطات المعنية بأحوال الطقس بأن تموز 2024 كان "تموز الأكثر سخونة منذ بدأت عمليات الرصد الكاملة عام 1961 والشهر الأكثر حرا في تاريخ عمليات الرصد".
وبلغ معدل درجة حرارة الجو في الصين هذا الشهر 23,21 درجة مئوية، ليتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 23,17 درجة مئوية عام 2017، وفق ما نقلت "سي سي تي في" عن السلطات المعنية بالأرصاد الجوية.
آخر الأخبار
منوعات
الأكثر
الإطلاق...
تسجيل
درجات
حرارة
قياسية
أجزاء
الصين
واليابان
التالي
بعد سقوطه في أحد ممرات جبال الألب الفرنسية... مصير كارثي بانتظار متسلق جبال روماني!
واقعة مروعة: سمح لأكثر من 70 رجلًا غريبًا باغتصاب زوجته بينما كانت فاقدة للوعي!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-08-14
للسنة الثانية على التوالي... البحر الأبيض المتوسط يسجل درجات حرارة قياسية
منوعات
2024-08-14
للسنة الثانية على التوالي... البحر الأبيض المتوسط يسجل درجات حرارة قياسية
0
أخبار دولية
2024-06-17
السعودية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة في مكّة مع تسجيل عدد من الوفيات في صفوف الحجاج
أخبار دولية
2024-06-17
السعودية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة في مكّة مع تسجيل عدد من الوفيات في صفوف الحجاج
0
حال الطقس
2024-09-01
استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط الرذاذ...
حال الطقس
2024-09-01
استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط الرذاذ...
0
حال الطقس
2024-08-28
طقس صيفي معتاد وانخفاض محدود بدرجات الحرارة..
حال الطقس
2024-08-28
طقس صيفي معتاد وانخفاض محدود بدرجات الحرارة..
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:52
بعد مشاركتها في أولمبياد باريس... عداءة في مواجهة مع الموت: حبيبها سكب عليها البنزين وهذا ما حصل بعدها!
منوعات
15:52
بعد مشاركتها في أولمبياد باريس... عداءة في مواجهة مع الموت: حبيبها سكب عليها البنزين وهذا ما حصل بعدها!
0
منوعات
15:35
"تعطلت سيارتي ووقعت في حب مخلصي"... ما اكتشفته بعد ذلك لم يكن بالحسبان: "هل علاقتنا ممنوعة؟!"
منوعات
15:35
"تعطلت سيارتي ووقعت في حب مخلصي"... ما اكتشفته بعد ذلك لم يكن بالحسبان: "هل علاقتنا ممنوعة؟!"
0
منوعات
13:20
ما فعلته هذه الطالبة بزملائها صادم... شرطة وجرحى: إليكم التفاصيل!
منوعات
13:20
ما فعلته هذه الطالبة بزملائها صادم... شرطة وجرحى: إليكم التفاصيل!
0
منوعات
13:11
غمرتها المياه قبل عقود... قرية تظهر مجددا في اليونان!
منوعات
13:11
غمرتها المياه قبل عقود... قرية تظهر مجددا في اليونان!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:24
الجيش الإسرائيلي: مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة المنارة في الجليل الأعلى وأدت إلى اندلاع حرائق دون إصابات
آخر الأخبار
11:24
الجيش الإسرائيلي: مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة المنارة في الجليل الأعلى وأدت إلى اندلاع حرائق دون إصابات
0
أخبار دولية
13:57
تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة
أخبار دولية
13:57
تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة
0
أخبار دولية
05:09
إسطنبول.. حبس عميل للموساد يدير شبكة أموال في تركيا
أخبار دولية
05:09
إسطنبول.. حبس عميل للموساد يدير شبكة أموال في تركيا
0
آخر الأخبار
01:12
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من البربير - المتحف وصولا الى مستديرة العدلية وايضا من كورنيش بيار الجميل حتى العدلية بسبب اشغال في المحلة
آخر الأخبار
01:12
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من البربير - المتحف وصولا الى مستديرة العدلية وايضا من كورنيش بيار الجميل حتى العدلية بسبب اشغال في المحلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:04
التغير المناخي يغير السياحة العالمية
أخبار دولية
14:04
التغير المناخي يغير السياحة العالمية
0
أخبار دولية
14:00
الذهب: أسعار قياسية وإقبال كبير
أخبار دولية
14:00
الذهب: أسعار قياسية وإقبال كبير
0
أخبار دولية
13:57
تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة
أخبار دولية
13:57
تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة
0
أخبار دولية
13:54
دخان أبيض قد يتصاعد قريبًا من قصر ماتينيون… إليكم الأسماء
أخبار دولية
13:54
دخان أبيض قد يتصاعد قريبًا من قصر ماتينيون… إليكم الأسماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
نتنياهو متمسك بمحور فيلادلفي
تقارير نشرة الاخبار
13:51
نتنياهو متمسك بمحور فيلادلفي
0
أخبار دولية
13:49
ملف غزة حاضر في الإنتخابات الأميركية والعين على الولايات المتأرجحة
أخبار دولية
13:49
ملف غزة حاضر في الإنتخابات الأميركية والعين على الولايات المتأرجحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
نجوم فريق الرياضي يزورون أولاد أكاديمية النادي في الدوحة باليوم الثالث من المعسكر القطري التحضيري لكأس القارات
تقارير نشرة الاخبار
13:48
نجوم فريق الرياضي يزورون أولاد أكاديمية النادي في الدوحة باليوم الثالث من المعسكر القطري التحضيري لكأس القارات
0
أمن وقضاء
13:44
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... هذه آخرها
أمن وقضاء
13:44
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... هذه آخرها
0
أخبار لبنان
13:42
رياض سلامة موقوف.. اليكم تفاصيل توقيفه
أخبار لبنان
13:42
رياض سلامة موقوف.. اليكم تفاصيل توقيفه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:14
مصدر قضائي كبير لرويترز: إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في لبنان
خبر عاجل
08:14
مصدر قضائي كبير لرويترز: إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في لبنان
2
فنّ
08:40
بعد مرور شهر على زواج وسام الأمير... رسالة من ابنه أثارت التفاعلات وهذا ما جاء فيها! (صور)
فنّ
08:40
بعد مرور شهر على زواج وسام الأمير... رسالة من ابنه أثارت التفاعلات وهذا ما جاء فيها! (صور)
3
فنّ
06:11
على متن يخت فاخر... سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ 58 بالبيكيني! (صور)
فنّ
06:11
على متن يخت فاخر... سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ 58 بالبيكيني! (صور)
4
خبر عاجل
09:16
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست لرويترز: لم يجر استدعاء الشركة لجلسة الاستماع اليوم ولسنا على دراية بإلقاء القبض على رياض سلامة
خبر عاجل
09:16
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست لرويترز: لم يجر استدعاء الشركة لجلسة الاستماع اليوم ولسنا على دراية بإلقاء القبض على رياض سلامة
5
أمن وقضاء
08:18
توقيف رياض سلامة بشُبهة "سرقة اموال مصرفية"
أمن وقضاء
08:18
توقيف رياض سلامة بشُبهة "سرقة اموال مصرفية"
6
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
7
أمن وقضاء
12:44
العثور على جثة شاب في الشوفيات... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
12:44
العثور على جثة شاب في الشوفيات... اليكم التفاصيل
8
آخر الأخبار
09:17
مدعي عام التمييز جمال الحجار: الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية
آخر الأخبار
09:17
مدعي عام التمييز جمال الحجار: الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More