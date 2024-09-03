بعد سقوطه في أحد ممرات جبال الألب الفرنسية... مصير كارثي بانتظار متسلق جبال روماني!

توفي متسلق جبال روماني يبلغ من العمر 35 عاما صباح الاثنين، في سلسلة مون بلان في جبال الألب الفرنسية جراء سقوطه في ممر غوتيه، على ما أفادت أجهزة الطوارئ.وسقط الرجل نتيجة مشكلة تقنية، فقد رأى عدد من الأشخاص سقوطه من ارتفاع حوالى مئتي متر، وفق ما أفادت العناصر الأمنية في شاموني في شرق فرنسا.وسُجّلت وفيات عدة خلال فصل الصيف في سلسلة مون بلان، وخصوصا في ممر غوتيه المعروف بخطورته، والذي يقع على المسار الاعتيادي المؤدي إلى قمة الألب.وفي نهاية آب، قُتل متسلق جبال يبلغ 52 عاماً، كان قد ذهب في رحلة بالحبل، بعدما سقط من الممر نفسه.وفي الشهر نفسه، لقي متسلقان إسبانيان يبلغان من العمر 26 و27 عاما حتفهما في سلسلة مون بلان جرّاء سقوطهما مئات الأمتار، على ما أفادت السلطات.