الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد سقوطه في أحد ممرات جبال الألب الفرنسية... مصير كارثي بانتظار متسلق جبال روماني!
منوعات
2024-09-03 | 05:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد سقوطه في أحد ممرات جبال الألب الفرنسية... مصير كارثي بانتظار متسلق جبال روماني!
بعد سقوطه في أحد ممرات جبال الألب الفرنسية... مصير كارثي بانتظار متسلق جبال روماني!
توفي متسلق جبال روماني يبلغ من العمر 35 عاما صباح الاثنين، في سلسلة مون بلان في جبال الألب الفرنسية جراء سقوطه في ممر غوتيه، على ما أفادت أجهزة الطوارئ.
وسقط الرجل نتيجة مشكلة تقنية، فقد رأى عدد من الأشخاص سقوطه من ارتفاع حوالى مئتي متر، وفق ما أفادت العناصر الأمنية في شاموني في شرق فرنسا.
وسُجّلت وفيات عدة خلال فصل الصيف في سلسلة مون بلان، وخصوصا في ممر غوتيه المعروف بخطورته، والذي يقع على المسار الاعتيادي المؤدي إلى قمة الألب.
وفي نهاية آب، قُتل متسلق جبال يبلغ 52 عاماً، كان قد ذهب في رحلة بالحبل، بعدما سقط من الممر نفسه.
وفي الشهر نفسه، لقي متسلقان إسبانيان يبلغان من العمر 26 و27 عاما حتفهما في سلسلة مون بلان جرّاء سقوطهما مئات الأمتار، على ما أفادت السلطات.
آخر الأخبار
منوعات
سقوطه
ممرات
الألب
الفرنسية...
كارثي
بانتظار
متسلق
روماني!
التالي
"أشعر بالذعر لأنني سأرزق بصبي"... امرأة حامل تثير الجدل على مواقع التواصل وهذه قصتها الغريبة!
الصيف الأكثر حراً على الإطلاق... تسجيل درجات حرارة قياسية في أجزاء من الصين واليابان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-07-14
بعد ذهابهما لقضاء إجازة في جبال الألب... رجلان يواجهان مصيرًا كارثيًا!
منوعات
2024-07-14
بعد ذهابهما لقضاء إجازة في جبال الألب... رجلان يواجهان مصيرًا كارثيًا!
0
منوعات
2024-08-11
بعد تعرضها لكسر في ذراعها... مصير كارثي بانتظار جدة والسبب: إجراء طبي؟!
منوعات
2024-08-11
بعد تعرضها لكسر في ذراعها... مصير كارثي بانتظار جدة والسبب: إجراء طبي؟!
0
منوعات
2024-07-25
عثروا عليها "نائمة" في غرفة الطوارئ... مصير كارثي كان بانتظار أم أربعينية!
منوعات
2024-07-25
عثروا عليها "نائمة" في غرفة الطوارئ... مصير كارثي كان بانتظار أم أربعينية!
0
منوعات
2024-07-22
كان يمارس هوايته المفضلة في إسبانيا... مصير كارثي بانتظار سائح بريطاني!
منوعات
2024-07-22
كان يمارس هوايته المفضلة في إسبانيا... مصير كارثي بانتظار سائح بريطاني!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:52
بعد مشاركتها في أولمبياد باريس... عداءة في مواجهة مع الموت: حبيبها سكب عليها البنزين وهذا ما حصل بعدها!
منوعات
15:52
بعد مشاركتها في أولمبياد باريس... عداءة في مواجهة مع الموت: حبيبها سكب عليها البنزين وهذا ما حصل بعدها!
0
منوعات
15:35
"تعطلت سيارتي ووقعت في حب مخلصي"... ما اكتشفته بعد ذلك لم يكن بالحسبان: "هل علاقتنا ممنوعة؟!"
منوعات
15:35
"تعطلت سيارتي ووقعت في حب مخلصي"... ما اكتشفته بعد ذلك لم يكن بالحسبان: "هل علاقتنا ممنوعة؟!"
0
منوعات
13:20
ما فعلته هذه الطالبة بزملائها صادم... شرطة وجرحى: إليكم التفاصيل!
منوعات
13:20
ما فعلته هذه الطالبة بزملائها صادم... شرطة وجرحى: إليكم التفاصيل!
0
منوعات
13:11
غمرتها المياه قبل عقود... قرية تظهر مجددا في اليونان!
منوعات
13:11
غمرتها المياه قبل عقود... قرية تظهر مجددا في اليونان!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:24
الجيش الإسرائيلي: مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة المنارة في الجليل الأعلى وأدت إلى اندلاع حرائق دون إصابات
آخر الأخبار
11:24
الجيش الإسرائيلي: مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة المنارة في الجليل الأعلى وأدت إلى اندلاع حرائق دون إصابات
0
أخبار دولية
13:57
تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة
أخبار دولية
13:57
تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة
0
أخبار دولية
05:09
إسطنبول.. حبس عميل للموساد يدير شبكة أموال في تركيا
أخبار دولية
05:09
إسطنبول.. حبس عميل للموساد يدير شبكة أموال في تركيا
0
آخر الأخبار
01:12
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من البربير - المتحف وصولا الى مستديرة العدلية وايضا من كورنيش بيار الجميل حتى العدلية بسبب اشغال في المحلة
آخر الأخبار
01:12
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من البربير - المتحف وصولا الى مستديرة العدلية وايضا من كورنيش بيار الجميل حتى العدلية بسبب اشغال في المحلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:04
التغير المناخي يغير السياحة العالمية
أخبار دولية
14:04
التغير المناخي يغير السياحة العالمية
0
أخبار دولية
14:00
الذهب: أسعار قياسية وإقبال كبير
أخبار دولية
14:00
الذهب: أسعار قياسية وإقبال كبير
0
أخبار دولية
13:57
تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة
أخبار دولية
13:57
تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة
0
أخبار دولية
13:54
دخان أبيض قد يتصاعد قريبًا من قصر ماتينيون… إليكم الأسماء
أخبار دولية
13:54
دخان أبيض قد يتصاعد قريبًا من قصر ماتينيون… إليكم الأسماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
نتنياهو متمسك بمحور فيلادلفي
تقارير نشرة الاخبار
13:51
نتنياهو متمسك بمحور فيلادلفي
0
أخبار دولية
13:49
ملف غزة حاضر في الإنتخابات الأميركية والعين على الولايات المتأرجحة
أخبار دولية
13:49
ملف غزة حاضر في الإنتخابات الأميركية والعين على الولايات المتأرجحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
نجوم فريق الرياضي يزورون أولاد أكاديمية النادي في الدوحة باليوم الثالث من المعسكر القطري التحضيري لكأس القارات
تقارير نشرة الاخبار
13:48
نجوم فريق الرياضي يزورون أولاد أكاديمية النادي في الدوحة باليوم الثالث من المعسكر القطري التحضيري لكأس القارات
0
أمن وقضاء
13:44
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... هذه آخرها
أمن وقضاء
13:44
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... هذه آخرها
0
أخبار لبنان
13:42
رياض سلامة موقوف.. اليكم تفاصيل توقيفه
أخبار لبنان
13:42
رياض سلامة موقوف.. اليكم تفاصيل توقيفه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:14
مصدر قضائي كبير لرويترز: إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في لبنان
خبر عاجل
08:14
مصدر قضائي كبير لرويترز: إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في لبنان
2
فنّ
08:40
بعد مرور شهر على زواج وسام الأمير... رسالة من ابنه أثارت التفاعلات وهذا ما جاء فيها! (صور)
فنّ
08:40
بعد مرور شهر على زواج وسام الأمير... رسالة من ابنه أثارت التفاعلات وهذا ما جاء فيها! (صور)
3
فنّ
06:11
على متن يخت فاخر... سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ 58 بالبيكيني! (صور)
فنّ
06:11
على متن يخت فاخر... سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ 58 بالبيكيني! (صور)
4
خبر عاجل
09:16
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست لرويترز: لم يجر استدعاء الشركة لجلسة الاستماع اليوم ولسنا على دراية بإلقاء القبض على رياض سلامة
خبر عاجل
09:16
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست لرويترز: لم يجر استدعاء الشركة لجلسة الاستماع اليوم ولسنا على دراية بإلقاء القبض على رياض سلامة
5
أمن وقضاء
08:18
توقيف رياض سلامة بشُبهة "سرقة اموال مصرفية"
أمن وقضاء
08:18
توقيف رياض سلامة بشُبهة "سرقة اموال مصرفية"
6
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
7
أمن وقضاء
12:44
العثور على جثة شاب في الشوفيات... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
12:44
العثور على جثة شاب في الشوفيات... اليكم التفاصيل
8
آخر الأخبار
09:17
مدعي عام التمييز جمال الحجار: الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية
آخر الأخبار
09:17
مدعي عام التمييز جمال الحجار: الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More