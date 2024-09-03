"أشعر بالذعر لأنني سأرزق بصبي"... امرأة حامل تثير الجدل على مواقع التواصل وهذه قصتها الغريبة!

اعترفت امرأة حامل بالشهر السابع بأنها "تشعر بالذعر" من إمكانية إنجابها لصبي آخر في حين أنها ترغب بإنجاب فتاة.وكتبت المرأة في منشور على منصة Mumsnet: "أنا أم لطفل رضيع، وهو جميل ورائع ونور حياتي. أنا حامل في الأسبوع السابع بطفل آخر لكنني أشعر بالذعر الشديد لأنني سأرزق بصبي آخر".وأضافت المرأة: "سيكون هذا آخر حمل لنا، وهذه فرصتي الأخيرة لإنجاب طفلة وكنت أرى نفسي دائماً كأم لفتاة ترتدي ملابس جميلة".وهرع المستخدمون لتقديم النصائح للمرأة بينما قال البعض الآخر إنها "غير معقولة ومتحيزة جنسياً".وكتب أحد الأشخاص: "ماذا لو كانت ابنتك لا تريد ارتداء ملابس جميلة؟"، بينما علّق آخر: "تجاهلي التعليقات السلبية فأنت تستحقين أطفالك ومشاعرك صحيحة وستختفي عند ولادة طفلتك الجديدة".