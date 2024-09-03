الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رنيم بو خزام لمتابعيها: "كونوا على الموعد لمعرفة سبب غيابي" (صورة)

منوعات
2024-09-03 | 09:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رنيم بو خزام لمتابعيها: &quot;كونوا على الموعد لمعرفة سبب غيابي&quot; (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رنيم بو خزام لمتابعيها: "كونوا على الموعد لمعرفة سبب غيابي" (صورة)

رنيم بو خزام لمتابعيها: "كونوا على الموعد لمعرفة سبب غيابي" (صورة)

شاركت الإعلامية رنيم بو خزام صورة عفوية ومضحكة عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على منصة انستغرام أثارت من خلالها حماس وشكوك المتابعين.

وتضمّنت الصورة رسمة كارتونية لطفل بدت ملامح الفرح واضحة على وجهه وأرفقتها رنيم بو خزام بجملة باللغة الانكليزية مفادها: "كنتُ غائبة في الفترة الأخيرة صحيح؟ كونوا على الموعد لمعرفة السبب".

ويُذكر أن الإعلامية رنيم بو خزام كانت في أواخر أشهر حملها في الفترة السابقة، الأمر الذي أثار أسئلة المتابعين حول موعد الولادة.
 

آخر الأخبار

منوعات

لمتابعيها:

"كونوا

الموعد

لمعرفة

غيابي"

(صورة)

LBCI التالي
الصيف الأكثر حراً على الإطلاق... تسجيل درجات حرارة قياسية في أجزاء من الصين واليابان
واقعة مروعة: سمح لأكثر من 70 رجلًا غريبًا باغتصاب زوجته بينما كانت فاقدة للوعي!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-07-27

رنيم بو خزام تنعى والدها بكلمات مؤثرة: "بلحظة بيخلص كل شي"! (صورة)

LBCI
منوعات
2024-07-30

زوجة ميسي "ككل النساء"... راقبت هاتف زوجها لمعرفة مع من يتواصل (صورة)

LBCI
فنّ
2024-09-02

"اعذروني ما بقى رح ردّ عليهن"... ورد الخال تضع حدّاً للأسئلة المُبتذلة: وهذه اللائحة! (صورة)

LBCI
فنّ
2024-09-02

"سيبقى حبه في قلبي إلى الأبد"... نانسي عجرم تنعى أحد معجبيها بكلمات مؤثرة! (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:52

بعد مشاركتها في أولمبياد باريس... عداءة في مواجهة مع الموت: حبيبها سكب عليها البنزين وهذا ما حصل بعدها!

LBCI
منوعات
15:35

"تعطلت سيارتي ووقعت في حب مخلصي"... ما اكتشفته بعد ذلك لم يكن بالحسبان: "هل علاقتنا ممنوعة؟!"

LBCI
منوعات
13:20

ما فعلته هذه الطالبة بزملائها صادم... شرطة وجرحى: إليكم التفاصيل!

LBCI
منوعات
13:11

غمرتها المياه قبل عقود... قرية تظهر مجددا في اليونان!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:24

الجيش الإسرائيلي: مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة المنارة في الجليل الأعلى وأدت إلى اندلاع حرائق دون إصابات

LBCI
أخبار دولية
13:57

تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة

LBCI
أخبار دولية
05:09

إسطنبول.. حبس عميل للموساد يدير شبكة أموال في تركيا

LBCI
آخر الأخبار
01:12

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من البربير - المتحف وصولا الى مستديرة العدلية وايضا من كورنيش بيار الجميل حتى العدلية بسبب اشغال في المحلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:04

التغير المناخي يغير السياحة العالمية

LBCI
أخبار دولية
14:00

الذهب: أسعار قياسية وإقبال كبير

LBCI
أخبار دولية
13:57

تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة

LBCI
أخبار دولية
13:54

دخان أبيض قد يتصاعد قريبًا من قصر ماتينيون… إليكم الأسماء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

نتنياهو متمسك بمحور فيلادلفي

LBCI
أخبار دولية
13:49

ملف غزة حاضر في الإنتخابات الأميركية والعين على الولايات المتأرجحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

نجوم فريق الرياضي يزورون أولاد أكاديمية النادي في الدوحة باليوم الثالث من المعسكر القطري التحضيري لكأس القارات

LBCI
أمن وقضاء
13:44

الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... هذه آخرها

LBCI
أخبار لبنان
13:42

رياض سلامة موقوف.. اليكم تفاصيل توقيفه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:14

مصدر قضائي كبير لرويترز: إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في لبنان

LBCI
فنّ
08:40

بعد مرور شهر على زواج وسام الأمير... رسالة من ابنه أثارت التفاعلات وهذا ما جاء فيها! (صور)

LBCI
فنّ
06:11

على متن يخت فاخر... سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ 58 بالبيكيني! (صور)

LBCI
خبر عاجل
09:16

الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست لرويترز: لم يجر استدعاء الشركة لجلسة الاستماع اليوم ولسنا على دراية بإلقاء القبض على رياض سلامة

LBCI
أمن وقضاء
08:18

توقيف رياض سلامة بشُبهة "سرقة اموال مصرفية"

LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
12:44

العثور على جثة شاب في الشوفيات... اليكم التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
09:17

مدعي عام التمييز جمال الحجار: الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More