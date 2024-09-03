رنيم بو خزام لمتابعيها: "كونوا على الموعد لمعرفة سبب غيابي" (صورة)

رنيم بو خزام لمتابعيها: "كونوا على الموعد لمعرفة سبب غيابي" (صورة)



شاركت الإعلامية رنيم بو خزام صورة عفوية ومضحكة عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على منصة انستغرام أثارت من خلالها حماس وشكوك المتابعين.



وتضمّنت الصورة رسمة كارتونية لطفل بدت ملامح الفرح واضحة على وجهه وأرفقتها رنيم بو خزام بجملة باللغة الانكليزية مفادها: "كنتُ غائبة في الفترة الأخيرة صحيح؟ كونوا على الموعد لمعرفة السبب".



ويُذكر أن الإعلامية رنيم بو خزام كانت في أواخر أشهر حملها في الفترة السابقة، الأمر الذي أثار أسئلة المتابعين حول موعد الولادة.