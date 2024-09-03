"ترند" شهير أوصله إلى حافة الموت... ما حصل مع هذا الصبي مرعب والسبب: مزيل العرق؟!

أصيب فتى من إنكلترا يبلغ من العمر 12 عاماً بسكتة قلبية بعدما استنشق كمية كبيرة من مزيل العرق في محاولة منه للمشاركة في صيحة "الكروم" المنتشرة بشكل كبير بين مستخدمي تيك توك.وفي التفاصيل، استنشق الفتى الذي يدعى سيزار واتسون كينغ علبة من مزيل العرق في شهر آب الفائت وعثرت عليه والدته بعد لحظات وهو يعاني من نوبة صرع في المطبخ حيث أجرت له على الفور الإنعاش القلبي الرئوي بينما اتصل شقيقه بالإسعاف.وتم نقل سيزار إلى المستشفى حيث أصيب بالمزيد من نوبات الصرع بالإضافة إلى سكتة قلبية قبل وضعه في غيبوبة طبية لمدة 48 ساعة.وشاركت والدته التي تُدعى نيكولا صوراً للمسعفين وهم يقومون بإجراء الإسعافات الأولية لابنها بهدف إنقاذه بهدف تحذير الأطفال من خطورة تجربة هذه الصيحة.وخرج سيزار من المستشفى بعد ثمانية أيام وذلك بعدما تمكن من التنفس والتحدث والمشي من تلقاء نفسه مرة أخرى.وقالت والدته: "لقد عاد إلى طبيعته تقريباً بعد خروجه من المستشفى، يأكل ويشرب ويضحك ويشعر فقط بالتعب"، مضيفةً أن "ذاكرته قصيرة المدى سيئة للغاية ولم يستطع أن يتذكر ما حدث".وتابعت: "لقد تحدثت إلى سيزار وطلبت منه ألا يفعل هذه الأمور مرة أخرى، لقد رميت كل ما يرش في المنزل".وتعتمد صيحة "الكروم" المعروفة باسم أيضاً الاستنشاق الخطير على استنشاق كمية كبيرة من البخار السام الذي ينبعث من مزيل العرق ومثبت الشعر ومزيل طلاء الأظافر من أجل الوصول إلى "النشوة".