ما فعلته هذه الطالبة بزملائها صادم... شرطة وجرحى: إليكم التفاصيل!

أصيب تلميذان في مدرسة ابتدائية الثلاثاء على يد زميلة هاجمتهما بسكين غداة بدء العام الدراسي في دومازليتسه في تشيكيا قرب الحدود الألمانية، على ما أعلنت الشرطة.



وأفادت صحيفة "بليك" بأنّ تلميذة تبلغ 13 عاما، طعنت صبيا في بطنه وفتاة في ظهرها.



من جهته، أفاد الحاكم الإقليمي رودولف سبوتاك في مؤتمر صحافي بأنّ التلميذَين الجريحَين تمكّنا من العودة إلى منزلهما بعد تلقّيهما العلاج من إصابات طفيفة.



وذكرت الشرطة على منصة "إكس" أن "تلميذة هاجمت زملاءها بسكين. أصيب طفلان وتم إبلاغ والديهما" مشيرة إلى أنه تم توقيفها "خلال بضع دقائق".



وقال نائب رئيس بلدية المدينة فيكتور كروتينا في المؤتمر الصحافي إنه "بفضل رد الفعل السريع لأحد الأساتذة وللمشرف، لم يكن هناك أي هجوم على أشخاص آخرين في المؤسسة".



ولم ترغب خدمات الطوارئ التي تم الاتصال بها في الافصاح عن حالة الجريحين.