بعد مشاركتها في أولمبياد باريس... عداءة في مواجهة مع الموت: حبيبها سكب عليها البنزين وهذا ما حصل بعدها!

الصيف الأكثر حراً على الإطلاق... تسجيل درجات حرارة قياسية في أجزاء من الصين واليابان

الصيف الأكثر حراً على الإطلاق... تسجيل درجات حرارة قياسية في أجزاء من الصين واليابان

واقعة مروعة: سمح لأكثر من 70 رجلًا غريبًا باغتصاب زوجته بينما كانت فاقدة للوعي!