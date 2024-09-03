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بعد مشاركتها في أولمبياد باريس... عداءة في مواجهة مع الموت: حبيبها سكب عليها البنزين وهذا ما حصل بعدها!
منوعات
2024-09-03 | 15:52
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بعد مشاركتها في أولمبياد باريس... عداءة في مواجهة مع الموت: حبيبها سكب عليها البنزين وهذا ما حصل بعدها!
تعاني رياضية أوغندية، شاركت في أولمبياد باريس 2024، من حالة حرجة بعد أن أشعل صديقها النار فيها في كينيا.
وقالت الشرطة، إن عداءة المسافات الطويلة ريبيكا تشيبتيجي، 33 عامًا، أصيبت بحروق بنسبة 75 بالمائة في جسدها بعد أن غمرها صديقها بالبنزين وأضرم فيها النار في منزلها في مقاطعة ترانس نزويا في غرب كينيا يوم الأحد 1 أيلول.
وقال قائد شرطة مقاطعة ترانس نزويا، جيريميا أولي كوسيوم، يوم الاثنين، بحسب وسائل الإعلام، إن الهجوم وقع أثناء نزاع بين تشيبتيجي وصديقها ديكسون ندييما، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
وقال للصحفيين: "سمعنا الزوجين يتشاجران خارج منزلهما". وأضاف: "خلال المشاجرة، شوهد الصديق وهو يسكب سائلاً على المرأة قبل أن يحرقها".
كما أصيب ندييما بحروق خطيرة في الحريق. وقام الجيران بإخراجهما ونقلهما إلى مستشفى موي التعليمي والإحالة في مدينة إلدوريت القريبة لتلقي العلاج المتخصص.
وفي تقرير قدمته الشرطة المحلية حصلت عليه وكالة أسوشييتد برس، تم وصف الزوجين وهما يتجادلان حول الأرض التي تم بناء المنزل عليها قبل الحادث.
وقال كوسيوم لمجلة The Standard المحلية: "يُعتقد أن ندييما تسلل إلى المجمع في حوالي الساعة 2:00 ظهرًا. يوم الأحد بينما كانت الزوجة والأولاد في الكنيسة. عند عودتها، بدأ ديكسون، الذي أحضر البنزين، بسكبه على ريبيكا قبل أن يشعل النار فيها."
والتحقيق مستمر، في تقارير متعددة.
اشارة الى أن تشيبتيجي أنهت المركز 44 في الماراثون في أولمبياد باريس 2024 في آب الفائت.
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