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ليلى عبد اللطيف في أول ظهور لها بعد شائعات وفاتها... هذا ما ينتظر شيرين عبد الوهاب ومحمد صلاح! (فيديو)

ليلى عبد اللطيف في أول ظهور لها بعد شائعات وفاتها... هذا ما ينتظر شيرين عبد الوهاب ومحمد صلاح! (فيديو)



بعد انتشار أخبار وشائعات حول وفاة ليلى عبد اللطيف، أطلقت الأخيرة في أول ظهور لها بعد انتشار شائعات وفاتها، عددًا من التوقعات الفنية والرياضية لنهاية العام 2024.



وفي التفاصيل، استضاف الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر" ليلى عبد اللطيف ضمن برنامج "حكاية" ليكون هذا ظهورها الإعلامي الأول بعد تداول الشائعة حيث تحدثت عن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وغيرها.



واعتبرت ليلى عبد اللطيف أن الأشخاص الذي يطلقون شائعات وفاتها بشكل دائم هم أصحاب "نفوس ضعيفة" وهذه "ضريبة النجاح"، ولكن هذا الأمر لن يمنعها من إكمال عملها.



وتطرقت في حديثها إلى مشاكل الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا إذ اعتبرت أن الصلح والوفاق قادم، ووصفت ليلى عبداللطيف الفنانة المصرية بـ "الطيبة" وصاحبة "القلب الكبير".



كما توقعت ليلى عبد اللطيف أن اللاعب المصري محمد صلاح سيغادر نادي ليفربول الإنكليزي، مشيرة إلى أن الأخير قد ينضم إلى الدوري السعودي أو مصر.



وعند سؤالها عن البرج الأفضل حظا لشهر أيلول 2024، قالت ليلى عبد اللطيف إنها لا تؤمن بالأبراج لأن كل شخص يتمتع بقدر ومستقبل مختلف عن الآخر.



وتوقعت ليلى عبد اللطيف احتمالية حدوث عواصف وثلوج غير مسبوقة في الدول العربية، بما فيها مصر ودول الخليج خلال الفترة القادمة وتحديدًا في عام 2025.



وكشفت ليلى عبداللطيف أنها متواجدة حاليا في الرياض لأنها تنتظر ولادة حفيدها الأول من ابنها فهد. المصدر