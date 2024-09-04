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ضربتها صاعقة على الشاطئ... ثم حصل ما لم يكن في الحسبان!

ضربتها صاعقة على الشاطئ... ثم حصل ما لم يكن في الحسبان!









وفي التفاصيل، كانت ميريديث ويليتس تقضي إجازتها مع زوجها عندما ضربتها فجأة صاعقة برق والأمر كان أشبه بـ"هبوط رجل يزن 300 رطلًا عليها".



ونُقلت ويليتس إلى الطوارئ على الفور حيث اكتشف الأطباء أن الجانب الأيسر من جسدها توقف عن العمل تمامًا، وفق ما روت المرأة في مقطع فيديو كانت قد نشرته عبر حسابها على منصة تيك توك.



وقالت ويليتس إنها عانت من طفح جلدي أشبه بحب الشباب في مؤخرة رأسها حيث اعتقدت أن الصاعقة ضربتها بالتحديد، كما أن الكيس على مبيضها تمزق.



ويعاني الناجون على المدى القصير غالبًا من آلام في العضلات وأعراض تشبه الارتجاج، بما في ذلك الغثيان، الصداع، فقدان الذاكرة والدوخة.



أما على المدى الطويل، فقد يعاني الناجون من مشاكل عصبية مثل صعوبة تعدد المهام، النسيان المزمن، الصداع المستمر، آلام الأعصاب وحتى تغيرات في الشخصية.



ومع ذلك، قالت ويليتس إن قوة حدسها ارتفعت بسبب الضربة، على الرغم من عدم وجود دليل علمي يدعم وجود مثل هذه القدرات. تحدثت امرأة عن اللحظة المروعة التي ضربتها فيها صاعقة أثناء جلوسها على شاطئ فلوريدا عند ساعات الصباح، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، كانت ميريديث ويليتس تقضي إجازتها مع زوجها عندما ضربتها فجأة صاعقة برق والأمر كان أشبه بـ"هبوط رجل يزن 300 رطلًا عليها".ونُقلت ويليتس إلى الطوارئ على الفور حيث اكتشف الأطباء أن الجانب الأيسر من جسدها توقف عن العمل تمامًا، وفق ما روت المرأة في مقطع فيديو كانت قد نشرته عبر حسابها على منصة تيك توك.وقالت ويليتس إنها عانت من طفح جلدي أشبه بحب الشباب في مؤخرة رأسها حيث اعتقدت أن الصاعقة ضربتها بالتحديد، كما أن الكيس على مبيضها تمزق.ويعاني الناجون على المدى القصير غالبًا من آلام في العضلات وأعراض تشبه الارتجاج، بما في ذلك الغثيان، الصداع، فقدان الذاكرة والدوخة.أما على المدى الطويل، فقد يعاني الناجون من مشاكل عصبية مثل صعوبة تعدد المهام، النسيان المزمن، الصداع المستمر، آلام الأعصاب وحتى تغيرات في الشخصية.ومع ذلك، قالت ويليتس إن قوة حدسها ارتفعت بسبب الضربة، على الرغم من عدم وجود دليل علمي يدعم وجود مثل هذه القدرات.