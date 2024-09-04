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ألم قوي أدخله المستشفى لكنه لم يخرج أبدا... أزالوا العضو الخطأ ثم حلت الكارثة وهذه التفاصيل!

منوعات
2024-09-04 | 07:29
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ألم قوي أدخله المستشفى لكنه لم يخرج أبدا... أزالوا العضو الخطأ ثم حلت الكارثة وهذه التفاصيل!
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ألم قوي أدخله المستشفى لكنه لم يخرج أبدا... أزالوا العضو الخطأ ثم حلت الكارثة وهذه التفاصيل!

0تشارك أرملة من ولاية ألاباما حزنها بعد وفاة زوجها على طاولة العمليات عندما قام الجراح بإزالة العضو الخطأ. 

وقالت بيفرلي برايان إن زوجها ويليام (70 عاما) خضع لعملية جراحية طارئة في آب الفائت بعد أن شعر بألم مفاجئ في جانبه أثناء زيارتهما لعقارهما المستأجر في فلوريدا. 

وعلى الرغم من أن المشكلة تعود إلى الطحال، إلا أن الجراح، الدكتور توماس شاكنوفسكي، قام بإزالة كبده عن طريق الخطأ، مما تسبب في آثار جانبية مميتة في هذه العملية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل

وتم الكشف عن الخلل الطبي المزعوم عندما دعت بيفرلي إلى رفع دعوى مدنية وجنائية، قائلة إن زوجها "توفي وهو عاجز". 


وفقًا لشركة المحاماة Zarzaur Law، التي تمثل بيفرلي، كان ويليام مترددًا في البداية في الخضوع لعملية جراحية مميتة، ولكن تم دفعه إليها من قبل الأطباء في مستشفى Ascension Sacred Heart Emerald Coast في مقاطعة والتون بولاية فلوريدا. 

وأثناء وجوده في المستشفى في 18 آب، طلب إخراجه حتى يتمكن من العودة لرؤية طبيبه في ألاباما، ولكن "أقنعه" شاكنوفسكي وطبيب آخر بإجراء الجراحة، محذرين من "مضاعفات خطيرة" إذا رفض، قالت شركة. 

لكن شاكنوفسكي أخطأ في تصنيف كبد ويليام على أنه طحاله، في خطأ مأساوي وصفه تقرير علم الأمراض الجراحي بأنه "يمكن التعرف عليه بشكل صارخ"، وفقًا لما ذكرته صحيفة ميامي هيرالد. 

ووفق الشركة، عندما قام شاكنوفسكي بإزالة الكبد، قام بتمزيق الأوعية الدموية المتصلة بالكبد، مما تسبب في فقدان الدم بشكل فوري وكارثي مما أدى إلى الوفاة. 

وأضافت الشركة أنه بعد الجراحة، أخبر شاكنوفسكي بيفرلي أن طحال ويليام كان مريضًا جدًا لدرجة أنه كان أكبر بأربع مرات من المعتاد وانتقل إلى الجانب الآخر من جسده.

وعلى الرغم من أنه لم تتم إزالة طحال ويليام مطلقًا، إلا أن تشريح الجثة وجد أنه يحتوي على كيس صغير.  

وتقول أرملة ويليام الحزينة الآن إنها تخطط لرفع دعوى قضائية.
 

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