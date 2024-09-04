بأجواء رياضية وعائلية... وائل عرقجي يحتفل بعيد ميلاده الـ30 مع نجوم نادي الرياضي (صورة)

احتفل لاعبو نادي الرياضي اللبناني بعيد ميلاد نجم كرة السلة اللبنانية وائل عرقجي الـ30 أثناء وجودهم في الدوحة بقطر لخوض مباراتين وديتين أمام نادي الزمالك المصري قبل المشاركة في بطولة FIBA Intercontinental Cup.ونشر اللاعب علي منصور صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام ظهر فيها عرقجي وهو يقوم بتقطيع قالب الحلوى الخاص به.والجدير ذكره أن فريق الرياضي سيمثل لبنان عالمياً في بطولة FIBA Intercontinental Cup التي ستقام في سنغافورة من 12 إلى 15 أيلول.