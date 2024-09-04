هل تساءلتم يوماً عن سبب انتهاء الزيجات الحديثة بشكل مفاجئ؟... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

كشفت دراسة وجود عامل قد يزيد من احتمالية اتجاه بعض الأزواج نحو الانفصال بشكل مفاجئ.وقال باحثون من جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال إن الرجال الذين يعملون مع العديد من النساء هم أكثر عرضة للطلاق.وكتب الباحثون في دراستهم: "تسمح أماكن العمل المتوازنة بين الجنسين للمتزوجين بمقابلة شركاء بديلين وبالتالي نشوء علاقات خارج نطاق الزواج الأمر الذي يزيد من احتمالية الطلاق".وفي سياق متصل، وجد الباحثون بعد دراستهم لبيانات أطفال ولدوا في النمسا بين عامي 1976 و1987 أن حوالي 13.5 في المئة منهم تعرضوا لتجربة طلاق الوالدين قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة.كما وجد الباحثون أن تجربة الطلاق أثرت بشكل سلبي على الأطفال الذكور وخاصةً على مستويات التحصيل العلمي لديهم بالإضافة إلى أنهم كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة، أما الفتيات فكنَّ أكثر عرضة لإنجاب الأطفال في سن مبكرة وخاصة في سن المراهقة.