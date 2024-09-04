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في إندونيسيا... رجل يواجه نهاية مأساوية: ذهب للاستحمام في النهر وهذا ما حلّ به!
منوعات
2024-09-04 | 09:34
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في إندونيسيا... رجل يواجه نهاية مأساوية: ذهب للاستحمام في النهر وهذا ما حلّ به!
في إندونيسيا... رجل يواجه نهاية مأساوية: ذهب للاستحمام في النهر وهذا ما حلّ به!
تمزق رجل مسن إلى نصفين بعدما أكل تمساح رأسه بينما كان يستحم في نهر في إندونيسيا.
وفي التفاصيل، ذهب الرجل الذي يُدعى يونس للاستحمام في نهر بيريولاك خلف منزله يوم الخميس الفائت وأخبر زوجته ديميام بالأمر.
وذهبت ديميام لاحقاً للاطمئنان على زوجها بعد مرور ساعات طويلة على مغادرته المنزل لكنها لم تجد سوى هاتفه المحمول على ضفاف النهر واتصلت بالشرطة لطلب المساعدة.
وقامت فرق الإنقاذ بمسح النهر لكنها فشلت في العثور على جثة الرجل المسن، فيما استمر البحث حتى 30 آب عندما عثر موظفو وكالة إدارة الكوارث الإقليمية على الجثة التي انجرفت مع مجرى النهر.
واعتقدت السلطات الإندونيسية أن تمساحاً هاجم الرجل وقتله بعد عثور بعض العمال على تمساح ضخم ميت في النهر في 31 آب.
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