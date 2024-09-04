عمرها 99 عاماً... مسنّة تحقق حلمها المنتظر: هكذا تخرجت من المدرسة بمساعدة صديقتها!

حصلت امرأة تبلغ من العمر 99 عاماً من ولاية أوهايو الأميركية على شهادتها الثانوية خلال حفل خاص الأسبوع الفائت وذلك بعدما تركت المدرسة خلال الحرب العالمية الثانية.وفي التفاصيل، اعتقدت جورجيا ماكغاري أنها ستتناول العشاء مع صديقتها لكنها دخلت إلى مبنى مدرسة مقاطعة أوهايو المحلية حيث حصلت على شهادتها.وتركت ماكغاري المدرسة في عام 1943 بسبب حاجة عائلتها إليها للعمل خلال الحرب العالمية الثانية لكنها كانت تحلم دائماً بالتخرج من المدرسة.وتواصلت صديقتها ماري آدامز مع المنطقة التعليمية لهذه الغاية وتمكنت من تحقيق حلم صديقتها المنتظر.وتسلمت ماكغاري شهادتها الموقعة بتاريخ 19 أيار 1944، وهو اليوم الذي كان من المفترض أن تحتفل فيه بتخرجها وارتدت أيضاً القبعة وثوب التخرج.وقالت ماكغاري إن هذا الإنجاز الذي طال انتظاره يعني الكثير بالنسبة لها، مضيفةً: "آمل أن أستمتع بها لفترة من الوقت".