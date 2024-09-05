الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الشقيقتان
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاشا حياة منفصلة لسنوات... شاب يلتقي بوالده البيولوجي بطريقة غير متوقعة: ما حصل لاحقاً مذهل!
منوعات
2024-09-05 | 09:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عاشا حياة منفصلة لسنوات... شاب يلتقي بوالده البيولوجي بطريقة غير متوقعة: ما حصل لاحقاً مذهل!
عاشا حياة منفصلة لسنوات... شاب يلتقي بوالده البيولوجي بطريقة غير متوقعة: ما حصل لاحقاً مذهل!
التقى شاب بوالده البيولوجي في الجيش بعدما عاشا حياة منفصلة لسنوات.
وشارك مكتب الشؤون العامة في فورت ليونارد وود التابع للجيش الأميركي القصة في 28 آب الفائت.
ودخل الشاب الذي يُدعى برايدن سوماري إلى الجيش لإكمال تدريبه الأولي ولاحظ وجود شبه مذهل بينه وبين متدرب أكبر سناً يطلق عليه الجميع اسم "بوبس".
وقال سوماري إن "بوبس" الذي يشغل منصب قائد الخليج اقترب منه للحصول على اسمه، مضيفاً أنه تمكن من معرفة اسمه الحقيقي بسبب عائلته وعرّف عن نفسه بأنه ويليام ريفز، والده البيولوجي.
وأضاف سوماري الذي التقى بوالده البيولوجي لمرة واحدة قبل أربع سنوات، أن مظهره كان مختلفاً تماماً بسبب شعره الطويل ولحيته الكاملة.
واتصل سوماري لاحقاً بوالدته أماندا التي شعرت بالصدمة وقالت: "إنه الشيء الأكثر جنونًا على الإطلاق".
وبدوره، اعترف ريفز بأن حمل أماندا في عمر صغير لم يكن متوقعاً، مضيفاً أن حياتهما سارت لاحقاً بشكل مختلف.
وعبّر كل من ويليام وأماندا عن فخرهما بابنهما برايدن، ولفت ويليام بدوره إلى أن رؤية ابنه في الجيش سمحت له برؤية النقاط المشتركة الموجودة بينهما.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
منفصلة
لسنوات...
يلتقي
بوالده
البيولوجي
بطريقة
متوقعة:
لاحقاً
مذهل!
التالي
مفاجأة قلبت حياته... رجل يكتشف خيانة زوجته المروعة له: هوية عشيقها صادمة!
حيلة بسيطة تساعدكم على طهي المعكرونة بطريقة سهلة... اتبعوها الآن!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-08-27
عمره أكثر من 50 سنة... رجل يعثر على "لغز غامض" في منزله: ما حصل لاحقاً مذهل!
منوعات
2024-08-27
عمره أكثر من 50 سنة... رجل يعثر على "لغز غامض" في منزله: ما حصل لاحقاً مذهل!
0
منوعات
2024-08-27
في روسيا... دبة تهاجم مدربها بطريقة غير متوقعة وفيديو يوثق اللحظة المرعبة! (فيديو)
منوعات
2024-08-27
في روسيا... دبة تهاجم مدربها بطريقة غير متوقعة وفيديو يوثق اللحظة المرعبة! (فيديو)
0
منوعات
2024-08-19
قررت الخضوع لجراحة تجميلية لتغيير حياتها... لكن ما حصل معها لاحقاً لم يكن متوقعاً
منوعات
2024-08-19
قررت الخضوع لجراحة تجميلية لتغيير حياتها... لكن ما حصل معها لاحقاً لم يكن متوقعاً
0
منوعات
2024-08-14
عن طريق الخطأ... عمل تخريبي ينعكس بطريقة غير متوقعة على منفذيه!
منوعات
2024-08-14
عن طريق الخطأ... عمل تخريبي ينعكس بطريقة غير متوقعة على منفذيه!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:44
أمواج جرفت وحشًا بحريًا ضخمًا الى أحد شواطئ أستراليا... ولغز يلف طبيعته! (صورة)
منوعات
14:44
أمواج جرفت وحشًا بحريًا ضخمًا الى أحد شواطئ أستراليا... ولغز يلف طبيعته! (صورة)
0
منوعات
14:24
أي دولة هي أكبر مسبّب للتلوّث البلاستيكي في العالم؟
منوعات
14:24
أي دولة هي أكبر مسبّب للتلوّث البلاستيكي في العالم؟
0
منوعات
13:38
كويكب صغير كان من المقرر أن يصطدم بالأرض... وفي لحظة غير عادية: "كرة نارية" انفجرت في السماء! (فيديو)
منوعات
13:38
كويكب صغير كان من المقرر أن يصطدم بالأرض... وفي لحظة غير عادية: "كرة نارية" انفجرت في السماء! (فيديو)
0
منوعات
12:02
دراسة عن المسنين الّذين يشعرون بالوحدة... كيف يمضون أوقاتهم؟
منوعات
12:02
دراسة عن المسنين الّذين يشعرون بالوحدة... كيف يمضون أوقاتهم؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-08-31
نزهة في الحديقة قلبت حياته... طفل يتعرض لحادث مروع والسبب: القهوة الساخنة؟!
منوعات
2024-08-31
نزهة في الحديقة قلبت حياته... طفل يتعرض لحادث مروع والسبب: القهوة الساخنة؟!
0
آخر الأخبار
2024-09-03
مدعي عام التمييز جمال الحجار: الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية
آخر الأخبار
2024-09-03
مدعي عام التمييز جمال الحجار: الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية
0
فنّ
2024-09-03
"اللهم احفظ عائلتي فهم شريان الحياة"... أحلام تواصل نفي شائعات الانفصال على طريقتها
فنّ
2024-09-03
"اللهم احفظ عائلتي فهم شريان الحياة"... أحلام تواصل نفي شائعات الانفصال على طريقتها
0
فنّ
02:40
بعد خبر اعتزاله الفن... الشامي يخرج عن صمته ويرد: "كيف إلكن عين؟"
فنّ
02:40
بعد خبر اعتزاله الفن... الشامي يخرج عن صمته ويرد: "كيف إلكن عين؟"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
تبريد المدن: إستراتيجيات عمرانية لمواجهة الحرارة
تقارير نشرة الاخبار
13:57
تبريد المدن: إستراتيجيات عمرانية لمواجهة الحرارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الديو الأرجنتيني البرتغالي خارج المرشحين لجائزة البالون دور
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الديو الأرجنتيني البرتغالي خارج المرشحين لجائزة البالون دور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
دخان أبيض من قصر ماتينيون: ميشال بارنييه رئيساً جديداً للحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
دخان أبيض من قصر ماتينيون: ميشال بارنييه رئيساً جديداً للحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
"إنفيديا" قائدة الذكاء الإصطناعي في مواجهة أخبار التحقيقات
تقارير نشرة الاخبار
13:51
"إنفيديا" قائدة الذكاء الإصطناعي في مواجهة أخبار التحقيقات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
استطلاع للرأي: 53% من الإسرائيليين يدعمون الانسحاب من محور فيلادلفي
تقارير نشرة الاخبار
13:38
استطلاع للرأي: 53% من الإسرائيليين يدعمون الانسحاب من محور فيلادلفي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة: غارة بين بلدتي كفرا وصديقين
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة: غارة بين بلدتي كفرا وصديقين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
محور فيلادلفي: ساحة الصراع بين الأمن الإسرائيلي والمفاوضات المتعثرة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
محور فيلادلفي: ساحة الصراع بين الأمن الإسرائيلي والمفاوضات المتعثرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
محور فيلادلفي لا يزال الحدث... وطرح جديد يدعو لاحتلال القطاع كاملًا
تقارير نشرة الاخبار
13:23
محور فيلادلفي لا يزال الحدث... وطرح جديد يدعو لاحتلال القطاع كاملًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
منصوري يتابع زيارته للندن ووفد من المركزي في بروكسيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
منصوري يتابع زيارته للندن ووفد من المركزي في بروكسيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
06:14
مفاجأة قلبت حياته... رجل يكتشف خيانة زوجته المروعة له: هوية عشيقها صادمة!
منوعات
06:14
مفاجأة قلبت حياته... رجل يكتشف خيانة زوجته المروعة له: هوية عشيقها صادمة!
2
خبر عاجل
09:57
التحكم المروري: تصادم بين ٤ سيارات داخل نفق المطار الثاني باتجاه خلدة والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير والمعالجة
خبر عاجل
09:57
التحكم المروري: تصادم بين ٤ سيارات داخل نفق المطار الثاني باتجاه خلدة والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير والمعالجة
3
خبر عاجل
06:55
معلومات الـLBCI: رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر ادعت على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومن يظهره التحقيق وفقًا لادعاء النيابة العامة المالية
خبر عاجل
06:55
معلومات الـLBCI: رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر ادعت على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومن يظهره التحقيق وفقًا لادعاء النيابة العامة المالية
4
فنّ
02:40
بعد خبر اعتزاله الفن... الشامي يخرج عن صمته ويرد: "كيف إلكن عين؟"
فنّ
02:40
بعد خبر اعتزاله الفن... الشامي يخرج عن صمته ويرد: "كيف إلكن عين؟"
5
صحف اليوم
00:00
أميركا تحدّد "الخطوط الحُمر" لحرب "حزب الله" (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:00
أميركا تحدّد "الخطوط الحُمر" لحرب "حزب الله" (الشرق الأوسط)
6
آخر الأخبار
16:30
واشنطن بوست عن مسؤولين: فريق التفاوض الإسرائيلي عرض سرا على الوسطاء سحب القوات كجزء من اتفاق على مراحل
آخر الأخبار
16:30
واشنطن بوست عن مسؤولين: فريق التفاوض الإسرائيلي عرض سرا على الوسطاء سحب القوات كجزء من اتفاق على مراحل
7
خبر عاجل
09:24
التحكم المروري: تعطل شاحنة عند منعطفات عاريا صعودًا تسبب بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير
خبر عاجل
09:24
التحكم المروري: تعطل شاحنة عند منعطفات عاريا صعودًا تسبب بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير
8
رياضة
05:15
بعدما أحرقها حبيبها... وفاة العداءة الأولمبية ريبيكا تشيبتيغي
رياضة
05:15
بعدما أحرقها حبيبها... وفاة العداءة الأولمبية ريبيكا تشيبتيغي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More