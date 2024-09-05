عاشا حياة منفصلة لسنوات... شاب يلتقي بوالده البيولوجي بطريقة غير متوقعة: ما حصل لاحقاً مذهل!

التقى شاب بوالده البيولوجي في الجيش بعدما عاشا حياة منفصلة لسنوات.وشارك مكتب الشؤون العامة في فورت ليونارد وود التابع للجيش الأميركي القصة في 28 آب الفائت.ودخل الشاب الذي يُدعى برايدن سوماري إلى الجيش لإكمال تدريبه الأولي ولاحظ وجود شبه مذهل بينه وبين متدرب أكبر سناً يطلق عليه الجميع اسم "بوبس".وقال سوماري إن "بوبس" الذي يشغل منصب قائد الخليج اقترب منه للحصول على اسمه، مضيفاً أنه تمكن من معرفة اسمه الحقيقي بسبب عائلته وعرّف عن نفسه بأنه ويليام ريفز، والده البيولوجي.وأضاف سوماري الذي التقى بوالده البيولوجي لمرة واحدة قبل أربع سنوات، أن مظهره كان مختلفاً تماماً بسبب شعره الطويل ولحيته الكاملة.واتصل سوماري لاحقاً بوالدته أماندا التي شعرت بالصدمة وقالت: "إنه الشيء الأكثر جنونًا على الإطلاق".وبدوره، اعترف ريفز بأن حمل أماندا في عمر صغير لم يكن متوقعاً، مضيفاً أن حياتهما سارت لاحقاً بشكل مختلف.وعبّر كل من ويليام وأماندا عن فخرهما بابنهما برايدن، ولفت ويليام بدوره إلى أن رؤية ابنه في الجيش سمحت له برؤية النقاط المشتركة الموجودة بينهما.